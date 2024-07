ブリトニー・スピアーズ(42)が、オジー・オズボーン(75)一家に対して猛反撃に出た。オジーは妻や子ども達とホストを務めるポッドキャストで、ブリトニーが連日のように投稿するダンス動画について「毎日うんざりだ」と表現した。さらにオズボーン一家はみな、ブリトニーのことを「可哀そう」「とても悲しい」と憐れんだ。すると翌日、ブリトニーが長文のメッセージをSNSに公開し、オズボーン一家に「最も退屈な家族」「失せろ!」などと激しく罵った。

ブリトニー・スピアーズは2011年11月、父ジェイミー・スピアーズさんによる13年もの後継人制度が終了し、ようやく自由を手に入れた。それ以来、自身のInstagramでは一糸纏わぬ姿を堂々と公開したり、露出度の高い衣装を着てダンスする動画などを立て続けに投稿している。ブリトニーが衝撃的な姿をあまりにも公開し続けたため、ファンの間では彼女の精神状態を心配する声があがっていた。英ミュージシャンのオジー・オズボーンもブリトニーの投稿を見ており、自身のポッドキャスト『The Osbournes』では家族の間で彼女の話題が持ち上がった。『The Osbournes』は、オジーと妻シャロン・オズボーン(71)、娘ケリー・オズボーン(39)、息子ジャック・オズボーン(38)の“オズボーン家”がホストを務める番組だ。16日(以下、現地時間)に配信されたエピソードでは、冒頭でリスナーとの質疑応答コーナーがあった。ケリーはファンに「ケリーがTikTokのダンスを踊るのを、ポッドキャストでいつ見られるの?」と聞かれると、「絶対にないわ」と答えた。ジャックが「TikTokのダンサーにはならないのか?」と聞くと、ケリーは「ノー。TikTokの踊り方なんて知らない。それに私が踊ると思う人なんて、どこにいるのよ」と強く否定した。これにシャロンは「TikTokが始まった頃は、みんながくだらないダンスを踊っていたように思う。それが今では、それ以上のものに発展してるのよね」と、ダンス動画のクオリティが日々進歩していることを語った。するとオジーが、連日のように投稿されているブリトニーのダンス動画に言及したのだ。オジーは、Fワードを交えると「毎日、マジでうんざりだ!」と猛批判した。これに対しケリーが「彼女が可哀そうだと思うわ」と言うと、シャロンも「可哀そうに。胸が張り裂けそうだわ」とブリトニーに同情した。さらにオジーも「そうだ。悲しいよ。とても悲しいんだ」と付け加えると、ジャックが「本当に悲しい」と父に同意していた。そして翌17日、ブリトニーは自身のInstagramで長文のメッセージを公開し、ダンス動画を批判したオジーに対して猛反撃に出た。ブリトニーは、女優ケイト・ベッキンセール(50)が自身のInstagramに水着姿やリボンをつけた写真を投稿して批判の的になっていることに言及すると、このように綴った。「ケイト・ベッキンセールには憧れるわ! 彼女のInstagramについて、もっと年齢相応のコンテンツが必要だと言う人達がどれだけ残酷なことを言っているかに気付いた。彼女は50代なのに、髪に小さなリボンをつけて4歳児みたいな受け答えをしているとか、かなりひどいと思ったのよ!」また、自分と同じように水着姿を投稿して非難されるケイトについて「批判される気持ちは分かる。お互いを助け合い、魂の成長を助けてくれる場所に誘い合うことが大切だと思う!」と擁護した。さらにブリトニーは、「皮肉なことに、信じられないほど残酷な人々がいるこの世界では、自分の輪や心の中に誰を入れるか、細心の注意を払う必要がある!」と主張し、最後にはFワードを交えながら、オズボーン一家をこのように攻撃した。「私はケイトと写真撮影をして、人類が知る限り最も退屈な家族であるオズボーン一家に、ご丁寧に『失せろ!』と言ってやるんだ!!!」ブリトニーは2016年から交際したサム・アスガリと2022年に結婚したが、2023年にサムが離婚を申請。今年5月に離婚が成立した。サムと破局後、ブリトニーは犯罪歴のある元家政夫ポール・リチャード・ソリズさんとの交際説が浮上した。その後、ポールさんとは別れたと報じられたが、今年5月には2人が滞在先のホテルで大喧嘩し、警察に通報される騒動を起こすなど、相変わらず奇行が続いている。画像は『XILA MARIA RIVER RED Instagram「Swipe to see all」』『Osbourne Media House Instagram「Unleash the chaos!」「Watch the madness unfold as The Osbournes」』『Kate Beckinsale Instagram「Girls trip/60’s vibes/breathing」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)