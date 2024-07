2024年で創業40周年を迎える「ハーゲンダッツ ジャパン」から、厳選した完熟イチゴをぜいたくに使った特別なストロベリーアイスクリーム「紅苺(べにいちご) -完熟-」が登場!

ハーゲンダッツならではの素材へのこだわりを追求し、厳選した完熟イチゴをたっぷり使った、まるで果実を食べているような味わいを楽しめる特別なストロベリーアイスクリームです☆

ハーゲンダッツ「紅苺(べにいちご) -完熟-」

価格:432円(税込)

発売日:2024年7月23日(火)

内容量:100ml

販売店舗:全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパート ほか

ハーゲンダッツ ジャパンが2024年で創業40周年を迎えることを記念し、これまでの感謝の気持ちを込めてお届けする「40周年記念商品」の第1弾として「紅苺(べにいちご) -完熟-」が登場。

ハーゲンダッツならではの素材へのこだわりを追求し、厳選した完熟イチゴをたっぷり使用することで、まるで果実を食べているような味わいを楽しめる特別なストロベリーアイスクリームです。

商品名は、鮮やかな赤色を表す「紅」と「苺」を組み合わせることで、アイスクリームの鮮やかな色合いと完熟イチゴの濃い風味を表現。

また、パッケージは、イチゴのみずみずしさと40周年をお祝いするきらびやかなデザインに仕上げられています。

「40周年記念商品」は、第1弾に続き、第2弾、第3弾と魅力的なラインナップで展開される予定です。

40周年の今しか味わえない、ぜいたくな味わいの「ストロベリー」アイスクリーム

「40周年記念商品」は、ハーゲンダッツならではの、こだわりや魅力を詰めこんだ記念アイクリームです。

第1弾となる「紅苺 -完熟-」は、ハーゲンダッツが1984年に日本に上陸して以来、愛され続けている人気フレーバー「ストロベリー」に着目。

ハーゲンダッツが創業以来、こだわってきた素材そのもののおいしさを詰め込んだ特別な「ストロベリー」アイスクリームです。

こだわりポイント1)選び抜かれたみずみずしい真っ赤な完熟「イチゴ」をふんだんに使用

原料となる「イチゴ」は濃い赤色としっかりとした果肉を併せ持つ品種のみを厳選。

さらに、おいしい時期を待って完熟した状態で収穫した「イチゴ」がたっぷりと使用されています。

また、より果実感をアップする工夫として、隠し味に「イチゴ」酢が加えられているのもポイントです。

※「イチゴ」酢:果実酢の一つで、「イチゴ」を原料とした醸造酢。フルーティーな風味が特長

こだわりポイント2)見た目、味わい、食感がまるで「イチゴ」を食べているような、ぜいたく感

厳選した完熟「イチゴ」による、濃い“紅”色(べにいろ)、濃厚な「イチゴ」の風味、たっぷりの果肉感が、「イチゴ」そのものを食べているような果実感が楽しめる「紅苺(べにいちご) -完熟-」

40周年だけの特別な「ストロベリー」アイスクリームです。

「紅い衝撃でジャック」をテーマにした電車が登場

スケジュール:

東京掲出路線:東京メトロ 銀座線・丸ノ内線掲載期間:2024年7月21日(日)〜8月4日(日)大阪掲出路線:Osaka Metro 御堂筋線掲載期間:2024年7月21日(日)〜8月4日(日)名古屋掲出路線:名古屋市営地下鉄 名城線・東山線掲載期間:2024年7月16日(火)〜7月31日(水)

40周年記念商品の第1弾『紅苺(べにいちご) -完熟-』発売を記念して、電車の車両内を本商品のイメージカラーで装飾した交通広告を順次展開。

東京メトロ 銀座線・丸ノ内線、Osaka Metro 御堂筋線、名古屋市営地下鉄 名城線・東山線に掲出されます。

※駅及び駅係員への問合せは遠慮ください

ハーゲンダッツ ジャパン創業40周年を記念し発売される、厳選した完熟イチゴをぜいたくに使った特別なストロベリーアイスクリーム。

ハーゲンダッツの「紅苺(べにいちご) -完熟-」は、2024年7月23日より販売開始です☆

