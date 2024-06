2019年の初発表以来、製作に大幅な遅延が生じている(MCU)映画『ブレイド』について、出演者のミア・ゴスが心境を明かした。主演のマハーシャラ・アリが度重なる遅延に苛立ちを募らせているというもある中、ゴスは擁護の姿勢を見せている。

『ブレイド』は製作決定から5年の間で監督が2人離脱。1人目のバッサム・ターリクは撮影を翌月に控えた中で急きょ降板することになり、2人目のヤン・ドマンジュは1年半にわたって開発に携わっていたが、2024年6月に企画から離れることになった。

このたび最新作『MaXXXine(原題)』のワールドプレミアに登場したミア・ゴスは、米Deadlineから製作状況について聞かれると、少しの沈黙ののち、「彼ら(マーベル)は気にかけていると思いますよ」と回答。「素晴らしい映画を作りたいんだと思います。そういったことが伝わってきます」と続けた。

Mia Goth on her experience working with Marvel for her MCU debut in ‘Blade’ : “They want to make a great movie”