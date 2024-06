ヘンリー王子とメーガン妃が、米カリフォルニア州の自宅で娘リリベット王女の3歳誕生日の前祝いをしたことが報じられた。現地メディアによると、夫妻はリリベット王女が誕生日を迎える前の週末に親しい友人や家族を招き、パーティを開いたという。現地時間4日、ヘンリー王子とメーガン妃の長女リリベット王女が3歳の誕生日を迎えた。米メディア『People.com』によると、誕生日当日は火曜日にあたるため、夫妻は週末に米カリフォルニア州モンテシートにある自宅で盛大な前祝いパーティを開いたそうだ。

パーティには親しい友人や家族に加え、リリベット王女の友達も含まれていたという。招待客の詳細については明らかになっておらず、ヘンリー王子夫妻のどの親族が出席したのかは不明だ。ヘンリー王子とメーガン妃は2020年に王室離脱し、第1子の息子アーチー君(以下、当時)を連れてカリフォルニア州に移住した。2021年6月には声明文を発表し、「サセックス公爵夫妻・ヘンリー王子とメーガン妃は、娘のリリベット“リリ”・ダイアナ・マウントバッテン=ウィンザーが誕生したことを大変喜んでいます」と第2子が生まれたことを報告。このように明かしていた。「リリは6月4日金曜日の午前11時40分、カリフォルニア州のサンタバーバラにあるサンタバーバラ・コテージ・ホスピタルにて、医師やスタッフの信頼できるケアのもとで誕生しました。」2022年6月には、エリザベス女王の即位70周年「プラチナ・ジュビリー」記念式典に出席するため、ヘンリー王子夫妻が2人の子ども達と共に英国へ帰国した。滞在中にはリリベットちゃん(以下、当時)が1歳の誕生日を迎え、フロッグモア・コテージで親しい友人や家族を招いたガーデンパーティを開いた。2023年3月9日には、ヘンリー王子夫妻がモンテシートの自宅でリリベットちゃんの洗礼式を行ったと報じられた。メーガン妃の母ドリアさんを含む30人ほどのゲストが出席したが、ヘンリー王子側の親族は参加しなかったという。この翌日には王室の公式ウェブサイトがページを更新し、アーチー君(5)とリリベットちゃんに“プリンス(王子)”と“プリンセス(王女)”の称号を加えた。同年6月にはリリベット王女が2歳の誕生日を迎えたが、夫妻はモンテシートの自宅で豪華なバースデーパーティを開催したと報じられた。メーガン妃は今年5月にヘンリー王子と共にナイジェリアを訪問し、パネルディスカッションに参加した際、アーチー王子とリリベット王女の成長ぶりについて「美しくて健康的で、おしゃべり好き」だと語った。さらに現地の学校で生徒達と対面した時には、リリベット王女が保育園で一番好きなのはダンスのクラスだと明かし、「たぶん、たくさん飛び回れるからよ」と話していた。画像は『Misan Harriman Instagram「The Duke & Duchess of Sussex moments before attending the opening ceremony of @OneYoungWorld last month.」「It was such a privilege to celebrate the 1st birthday of Lilibet with my family and hers!」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)