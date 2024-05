ジェニファー・ロペス(54)と夫ベン・アフレック(51)が破局したという話題が浮上した。ある関係者は「彼らは離婚に向かっている」と語ったほか、別の情報筋は2人がすでに別居したことを認めた。現地メディアが掲載した写真では、ベンがロサンゼルスにある別宅で一夜を過ごした後、1人で愛車を運転する姿が捉えられている。ジェニファー・ロペスとベン・アフレックは、2002年に婚約するも2003年に予定していた結婚式を直前に延期し、2004年1月に破局した。

それから17年後となる2021年4月には復活愛が囁かれ、2022年4月には二度目の婚約を発表。7月にラスベガスで小規模な結婚式を挙げ、8月には米ジョージア州で豪華挙式を開催した。2023年には米ロサンゼルスの高級住宅地ビバリーヒルズに豪邸を購入するなど、幸せな結婚生活を続けているとみられていた。しかし今月6日に米ニューヨークで開催されたファッションの祭典「METガラ」では、ジェニファーが単独でレッドカーペットに登場した。ベンが欠席した理由は、彼が主演する映画『The Accountant 2(原題)』の撮影で忙しいからというものだった。そして米メディア『In Touch Weekly』が現地時間15日、ジェニファーとベンが破局したと報じたのだ。ある関係者は「2人の関係はすでに終わり、離婚に向かっています。今回ばかりはベンに罪はありません」と語ると、こう続けた。「ベンは今、仕事と子ども達に集中しています。彼はすでに自宅を出ました。彼らが2年を費やして見つけた豪邸は、いずれ売却するとみられます。」「2人は決して愛し合うことを止めないでしょう。しかしジェニファーはベンをコントロールできないし、彼も彼女を変えることはできない。長続きするはずがないのです。」16日に米メディア『US Weekly』は、ジェニファーとベンは正式に破局を公表していないものの、すでに別居していると伝えた。ある関係者は同メディアの取材に対し、「ジェニファーとベンは結婚生活が上手くいかず、数か月前から問題を抱え始めました。ジェニファーが仕事を増やし、ツアーの準備を始めたからです」と言うと、このように明かした。「ジェニファーは仕事に集中しています。彼らはほとんどの時間を、全く異なる空間で過ごしているのです。」今年2月には、ジェニファーの10年ぶりとなるアルバム『This Is Me...Now』がリリースされ、自身の人生を振り返る映画『This Is Me... Now ディス・イズ・ミー…ナウ』もPrime Videoで配信された。さらに6月26日からは米オーランド公演を皮切りに、北米ツアー『This Is Me ... Live』をスタートする。ツアーは8月17日のニューヨーク公演まで続く予定だ。同関係者によると、ジェニファーは最近、米ロサンゼルスにある物件を見に行ったが、あくまでも投資目的だと主張したそうだ。別の情報筋は、ベンはジェニファーと生活していた自宅を離れ、ロサンゼルスにある別宅に滞在していると語った。また米メディア『TMZ』は、ベンが16日午前にロサンゼルスのブレントウッド地区で愛車を運転する姿を掲載した。ベンはこの地区にある家に出入りするところが目撃されたが、ジェニファーの姿は見られなかったという。そのためベンは、1人で一夜を過ごしたとみられる。同メディアが掲載した写真では、車両を運転するベンが車窓から左腕を出しているが、薬指にはジェニファーとの結婚指輪を着けているのがはっきりと分かる。この数日前にはジェニファーが外出する姿が激写されたが、左手薬指に結婚指輪を着けていた。ジェニファーとベンは3月30日にニューヨークで外出する姿がキャッチされて以来、夫婦で一緒にいる場面は目撃されていない。今回の破局報道について、現在のところジェニファーとベンの広報担当者からのコメントなどは公表されていない。画像は『Jennifer Lopez Instagram「One year ago today」』より(TechinsightJapan編集部 寺前郁美)