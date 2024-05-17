Ä¶¿Íµ¤¥¯¥í¥«¥ó»Í¶î¡ª ¥È¥è¥¿¿··¿¡Ö¥é¥ó¥¯¥ë250¡×¥Õ¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤ÇÇã¤¦¤È¡Ö¤¤¤¯¤é¡×!? ¡È1000Ëü±ß°ÊÆâ¡É¤ÇÇã¤¨¤ë¤±¤É¡Ö¤·¤Ð¤é¤¯Çã¤¨¤Ê¤¤¡×ÍýÍ³¤È¤Ï
¿··¿³«È¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ë·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤È¤Ï
¡¡¥È¥è¥¿¤Ï2024Ç¯4·î18Æü¡¢¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥·¥ê¡¼¥º¡×¤Î¿·¥â¥Ç¥ë¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡
¡¡½¾Íè¤Î¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥×¥é¥É¡×¤ËÂå¤ï¤ëËÜ³Ê»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¤Ç¤¹¤¬¡¢¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤Ê¤É¤ò´Þ¤á¤¿¼ÂºÝ¤Î¹ØÆþ¶â³Û¤Ï¤ª¤è¤½¤¤¤¯¤é¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¤Ï¡¢1951Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»ÍÎØ¶îÆ°¼Ö¡Ö¥È¥è¥¿ BJ·¿¡×¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡¢72Ç¯¤ÎÄ¹¤¤Îò»Ë¤ò»ý¤Ä¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤á¤Á¤ã¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡ª ¥È¥è¥¿¡Ö¿··¿¥é¥ó¥¯¥ë250¡×¤ò²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡Åö½é¤Ï¡¢¼«±ÒÂâ¤Ê¤É¤¬°Ï©¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¶ÈÌ³ÍÑÅÓ¤òÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¯¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¿Ê²½¤Î²áÄø¤ÇÍÍ¡¹¤Ê¥·¥ê¡¼¥º¤ËÈ¯Å¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¥ï¥´¥ó¡×¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡×¤Ë¡¢°Ï©ÁöÇËÀ¤ÈÂÑµ×À¤ò½Å»ë¤·¤¿¡Ö¥Ø¥Ó¡¼¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡×¥¿¥¤¥×¤Ï¡Ö¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼70¡×¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ¤½¤ÎÃæ´Ö¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡Ö¥é¥¤¥È¥Ç¥å¡¼¥Æ¥£¡×¥¿¥¤¥×¤Ï¡¢¥ß¥Ã¥É¥µ¥¤¥º¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥×¥é¥É¡Ê°Ê²¼¡¢¥×¥é¥É¡Ë¤Ë¤½¤ì¤¾¤ìÊ¬²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¥È¥è¥¿¤Ï¥×¥é¥É¤ò15Ç¯¤Ö¤ê¤Ëºþ¿·¤¹¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Âå¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¹âµé¡¦¹ë²Ú¤Ë¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¿¥×¥é¥É¤Îµ°Æ»½¤Àµ¤ò¿Þ¤ë¤Ù¤¯¡¢³«È¯¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¡Ö¸¶ÅÀ²óµ¢¡×¤ò·Ç¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÅÐ¾ì¤·¤¿º£²ó¤Î¿··¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¤Ï¡¢2021Ç¯ÅÐ¾ì¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¥â¥Ç¥ë¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¡Ê¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼300¡Ë¤ÇºÎÍÑ¤µ¤ì¤¿¥é¥À¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¼°¤Î¿·³«È¯¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖGA-F¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢½¾Íè·¿¤Î¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥×¥é¥É¤ÈÈæ³Ó¤·¤ÆÂçÉý¤Ë¹äÀ¤ò¶¯²½¡£¥ª¥Õ¥í¡¼¥À¡¼¤È¤·¤Æ¤Î´ðËÜÀÇ½¤òÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¡¦¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤òÌä¤ï¤Ê¤¤°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¡ÖÅÅÆ°¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¡ÊEPS¡Ë¡×¤È¡¢¥¹¥¤¥Ã¥ÁÁàºî¤Ç¥Õ¥í¥ó¥È¥¹¥¿¥Ó¥é¥¤¥¶¡¼¤Î¥í¥Ã¥¯¡¿¥Õ¥ê¡¼¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Ç¤Î°Ï©ÁöÇËÀ¡¦¾è¤ê¿´ÃÏ¤È¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤ÎÁà½Ä°ÂÄêÀ¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¡ÖSDM¡ÊStabilizer with Disconnection Mechanism¡Ë¡×¤ò¡¢¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼¥·¥ê¡¼¥º¤È¤·¤Æ½éÅëºÜ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢ÅÁÅý¤È¥â¥À¥ó¤òÅý¹ç¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Reliable¡Ê²á¹ó¤Ê»ÈÍÑÍÑÅÓ¤Ë¤âÂÑ¤¨¤é¤ì¤ë¿®ÍêÀ¡Ë¡¢Timeless¡Ê±Ê¤¯°¦¤»¤ëË°¤¤Î¤³¤Ê¤¤¥·¥ó¥×¥ë¤µ¡Ë¡¢Professional¡Ê¥×¥í¤¬»È¤¦¡¢ÌµÂÌ¤Î¤Ê¤¤Æ»¶ñ¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿µ¡Ç½Èþ¡Ë¤ò¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë³«È¯¤·¡¢µ¡Ç½Åª¤ÊÆâ³°Áõ¥¹¥¿¥¤¥ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4925mm¡¢Á´Éý1980mm¡¢Á´¹â1870mm¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹2850mm¤Ç¤¹¡£
¡¡¥Ñ¥ï¡¼¥È¥ì¥¤¥ó¤Ï¡¢2.8¥ê¥Ã¥¿¡¼Ä¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü8Â®AT¤È¡¢2.7¥ê¥Ã¥¿¡¼¥¬¥½¥ê¥ó¥¨¥ó¥¸¥ó¡Ü6Â®AT¤Î2¥¿¥¤¥×¤òÀßÄê¤·¡¢¥Õ¥ë¥¿¥¤¥à4WD¤ÈÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¿··¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¤Î²Á³Ê¡Ê¾ÃÈñÀÇ¹þ¡Ë¤Ï¡¢¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¼Ö¡Ê2Îó¥·¡¼¥È5¿Í¾è¤ê¤Þ¤¿¤Ï3Îó¥·¡¼¥È7¿Í¾è¤ê¡Ë¤¬520Ëü±ß¤«¤é735Ëü±ß¡¢¥¬¥½¥ê¥ó¼Ö¡Ê3Îó¥·¡¼¥È7¿Í¾è¤ê¡Ë¤¬545Ëü±ß¤Ç¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¿··¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250ÃÂÀ¸µÇ°¤È¤·¤Æ¡¢ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¼Ö¡ÖZX ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ê785Ëü±ß¡Ë¤È¡ÖVX ¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡×¡Ê590Ëü±ß¤«¤é700Ëü±ß¡Ë¤¬¡¢8000Âæ¸ÂÄê¤ÇÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¿··¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¤ò¼ÂºÝ¤Ë¹ØÆþ¤¹¤ë¾ì¹ç¡¢Áí³Û¤Ç¤¤¤¯¤é¤¯¤é¤¤¤ÎÈñÍÑ¤¬³Ý¤«¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤ÏÁª¤Ù¤ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ª ¤½¤·¤Æ¾×·â¤Î»ö¼Â¤â!?
¡¡ÄÌ¾ï¥°¥ì¡¼¥É¤ÎºÇ¾åµé»ÅÍÍ¡ÖZX¡×¡Ê¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡¦7¿Í¾è¤ê¡Ë¤Ç¸¡¾Ú¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤º¼ÖÎ¾ËÜÂÎ²Á³Ê¤Ï¡¢¾ÃÈñÀÇ¹þ¤ß¤Ç735Ëü±ß¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ËÀÇ¶â¤ä½ôÈñÍÑ¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥ó²Á³Ê¤Ê¤É¤ò²Ã¤¨¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤ºÀÇ¶â¤È¤·¤Æ¼«Æ°¼ÖÀÇ¼ïÊÌ³ä¡Ê3Ëü7500±ß¡Ë¡¢¼«Æ°¼ÖÀÇ´Ä¶ÀÇ½³ä¡Ê18Ëü9100±ß¡Ë¡¢¼«Æ°¼Ö½ÅÎÌÀÇ¡Ê6Ëü1500±ß¡Ë¡¢ÊÝ¸±ÎÁ¤È¤·¤Æ¼«ÇåÀÕÊÝ¸±ÎÁ2Ëü4190±ß¡¢¤½¤·¤ÆÈÎÇä½ôÈñÍÑ¤¬7Ëü2740±ß¤«¤«¤ê¤Þ¤¹¡ÊÅìµþÅÔÆâ¡¦2024Ç¯5·îÅÐÏ¿¤Î»²¹Í²Á³Ê¡Ë¡£
¡¡¤³¤ì¤é¤ÎÁí³Û¤Ç38Ëü30±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¥ª¥×¥·¥ç¥óÁõÈ÷¤ò¸«¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡ºÇ¾åµé¤ÎZX¤ÏºÇ½é¤«¤éÁõÈ÷¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Áª¤Ù¤ë¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤â¸Â¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¼ç¤Ê¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¿··¿¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥Ü¥Ç¥£¥«¥é¡¼¡Ö¥µ¥ó¥É¡ß¥é¥¤¥È¥°¥ì¡¼¡×¡Ê2¥È¡¼¥ó¥«¥é¡¼¡¿5Ëü5000±ß¡Ë¤È¡¢¡Ö¥Ò¥Ã¥Á¥á¥ó¥Ð¡¼¡Ü¥Ñ¥ï¡¼¥Ð¥Ã¥¯¥É¥¢¡Ü¥È¡¼¥¤¥ó¥°¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡×¡Ê6Ëü500±ß¡Ë¤¬µó¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÈÎÇäÅ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ê¥Ç¥£¡¼¥é¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤È¤·¤Æ¡¢Àº×û¤Ê¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥é¥Ã¥¯¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥È¥¿¥¤¥×¡Ë¡×¡Ê18Ëü7000±ß¡Ë¤òÁª¤Ö¾ì¹ç¡¢¼ÖÎ¾¤ËÈ÷¤ï¤ë¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¤ÏÉÔÍ×¤È¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö¥ë¡¼¥Õ¥ì¡¼¥ë¥ì¥¹¡×¡Ê¥á¡¼¥«¡¼¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡¿¡Ý1Ëü9800±ß¡Ë¤Ë¤è¤ê¸º³Û¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¤Û¤«¤ÎÈÎÇäÅ¹¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥Õ¥í¥¢¥Þ¥Ã¥È¡Ê¥í¥¤¥ä¥ë¡Ë¡ÜÅðÆñËÉ»ßµ¡Ç½ÉÕ¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥Õ¥ì¡¼¥à¥»¥Ã¥È¡Ü¥µ¥¤¥É¥Ð¥¤¥¶¡¼¡ÊRV¥ï¥¤¥É¡Ë¡×¤¬¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤¿¡Ö¥Ù¡¼¥·¥Ã¥¯¡Ø¤¤¤Á¤ª¤·¡Ù¥»¥Ã¥È¡×¡Ê9Ëü5810±ß¡Ë¤È¡¢ÅðÆñ¤òËÉ»ß¤¹¤ë¡Ö¥Ï¥ó¥É¥ë¥í¥Ã¥¯¡×¡Ê2Ëü9700±ß¡Ë¤ò²Ã¤¨¤Æ´°À®¤Ç¤¹¡£
¡¡¥ª¥×¥·¥ç¥óÁí³Û¤Ï40Ëü8210±ß¤È¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤é¤ò¤¹¤Ù¤Æ¹ç·×¤¹¤ë¤È¡¢¿··¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250 ZX¤Î¹ØÆþÁí³Û¤Ï814Ëü3240±ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¢¨¡¡¢¨¡¡¢¨
¡¡¤·¤«¤·»ÄÇ°¤Ê¤³¤È¤Ë¡¢¿··¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼Áá¡¹¤Ë¼õÃí¤ò°ì»þÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤ëÌÏÍÍ¤Ç¤¹¡£
¡¡È¯Çä³«»Ï¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î2024Ç¯4·î¡¢ÅÔÆâ¤Î¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤·¤¿¤È¤³¤í¡Ö½é´üÀ¸»ºÊ¬¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÍ½Ìó¤¬´°Î»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Î²óÅú¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Â¾¤ÎÃÏ°è¤«¤é¤âÆ±ÍÍ¤ÎÊÖ»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢Á´¹ñÅª¤Ë¡Öº£¤ÏÇã¤¨¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤¬¿ä»¡¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤¤¤¦¡È½é´üÀ¸»ºÊ¬¡É¤È¤Ï2026Ç¯3·î¤Þ¤Ç¤Î¹©¾ìÀ½Â¤ÏÈ¤À¤È¤¤¤¤¡¢Áá¤¯¤â2Ç¯Ê¬¤ÎÍ½Ìó¤¬Ëä¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÀè¡¢Áý»º¤äÀ¸»ºÄ´À°¤Ê¤É¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¼õÉÕ¤¬ºÆ³«¤·¤¿¾ì¹ç¡¢ºÇÂ®¤Ç¤â3Ç¯¶á¤¤Ç¼´ü¤¬¤«¤«¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¿··¿¥é¥ó¥É¥¯¥ë¡¼¥¶¡¼250¤¬Íß¤·¤¤¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¶á¤¯¤Î¥È¥è¥¿ÈÎÇäÅ¹¤ÈÁêÃÌ¤·¤Æ¤ß¤ë¤ÈÎÉ¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¾ì¤ÇÆ±ÍÍ¤Î²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢º£¸åÃíÊ¸¼õÉÕ¤¬ºÆ³«¤·¤¿ºÝ¤Ê¤É¤Ë¤¤¤ÁÁá¤¯ºÇ¿·¤Î¾ðÊó¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£