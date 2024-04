Nothing Technologyは5日(現地時間)、同社が展開する「Nothing」ブランドにおける新商品として完全ワイヤレスイヤホン「Nothing Ear」および「Nothing Ear (a)」を2024年4月18日(木)に発表すると予告しています。同社では2021年より「Nothing Ear (1)」「Nothing Ear (stick)」「Nothing Ear (2)」といったワイヤレスイヤホンを販売してきましたが、新商品から製品名の付け方を変更してナンバリングを廃止するとのこと。

