スターバックスは、2024年4月10日(水)よりサマーシーズン第1弾をスタート!

スターバックスのサマーシーズンのスタートを飾るビバレッジとして、メロンフレーバーのフラペチーノ「GOHOBI メロン フラペチーノ」が登場します。

そのほかに、ご褒美気分とパッションが高まるフードメニューも多数販売されます☆

スターバックス サマーシーズン第1弾

販売期間:2024年4月10日(水)〜5月28日(火)予定

※一時的な欠品または早期に販売終了する場合があります

販売店舗:全国のスターバックス店舗(一部店舗を除く)

2024年のサマーシーズン第1弾のコンセプトは、『Splash Summer 夏、はじけよう』

新たな生活がスタートし、ワクワクとした気持ちが溢れるこの季節。

自分らしく、笑顔を全開に、パッションはじける夏を楽しもう、という想いが込められています。

そんなスターバックスのサマーシーズンのスタートを飾るのは、メロンフレーバーのフラペチーノ。

2022年より全国で発売し、毎年人気を博している、年間でも人気トップランクのフラペチーノです。

3年目となる2024年は、メロンフレーバーのフラペチーノの究極をめざして開発した「GOHOBI メロン フラペチーノ」が登場。

また「GOHOBI メロン フラペチーノ」のほかに、ご褒美気分とパッションが高まるフードメニューなども多数展開されます☆

GOHOBI メロン フラペチーノ

価格:テイクアウト 687円(税込)、イートイン 700円(税込)

サイズ:Tallサイズのみ

完熟メロンのようなみずみずしさを贅沢に楽しめる「GOHOBI メロン フラペチーノ」

みずみずしい果汁と果肉、そして口いっぱいに広がる高貴な香りを詰め込んだ、渾身のご褒美感に酔いしれる1杯です。

2024年は、より完熟で最高に美味しいタイミングのメロンに近づけるために、芳醇でとろけるような赤肉メロン果肉ソースに、果汁入りジュレをあわせることで、滴るようなジューシー感と柔らかなくちどけを表現。

さらに、青肉メロンの果汁を使用したベースがミルクと混ざり合うことで、ちょうど青肉メロンの真ん中を食べたような爽やかさとコクを感じる贅沢感が加わります。

実も心もとろけるような究極のメロン感を「GOHOBI メロン フラペチーノ」で堪能できます☆

※赤肉メロンの果汁も使用しています

鮮やかでフルーティーなサマーシーズンの新作フード

販売期間:2024年4月10日(水)〜終売日未定

サマーシーズンはご褒美気分が高まるカラフルでフルーティーなフードメニューをラインナップ。

鮮やかな見た目と異なる魅力をもつ3つのフードメニューから、気分に合わせて選べます。

マラサダ メロンクリーム(写真中央)

価格:テイクアウト 314円(税込)、イートイン 320円(税込)

クラウンメロン入りのクリームを詰め込んだ、もっちりとしたマラサダドーナツ。

頬張ると口いっぱいにとろけ出るメロンクリームとのバランスが絶妙で、ご褒美タイムにぴったりな一品です。

ブルーベリーレアチーズケーキ(写真左)

価格:テイクアウト 530円(税込)、イートイン 540円(税込)

濃厚な味わいのブルーベリー果肉をトッピングし、ジューシーなブルーベリーフィリングを混ぜた爽やかなレアチーズケーキ。

口当たりのよい、軽やかなレアチーズが夏シーズンにぴったりです!

もっちりボール チョコ&ストロベリーチョコ(写真右)

価格:テイクアウト 363円(税込)、イートイン 370円(税込)

チョコとストロベリーチョコ風味の2種類のひとくちサイズの焼き菓子。

もっちりとした食感の生地の中にチョコレートミルククリームとストロベリーチョコクリームがそれぞれ詰まっています。

パクッとひとくちでつまめるのでブレイクタイムにもおすすめです。

スイート ミルクコーヒー

サイズ・価格:

・テイクアウト:Short 501円(税込) / Tall 540円(税込) / Grande 584円(税込) / Venti 628円(税込)

・イートイン:Short 510円(税込) / Tall 550円(税込) / Grande 595円(税込) / Venti 640円(税込)

販売期間:2024年4月10日(水)〜6月11日(火)予定

毎年人気のスイート ミルクコーヒーが2024年も登場します。

アイスコーヒーに、ミルクやクリームなどの様々なテクスチャーを組み合わせ、三層に仕上げたコーヒービバレッジです。

カップの底は、フレッシュクリームとホワイトチョコレート風味のシロップとバニラ風味のシロップを入れコクのある濃厚な味わいに仕上げた層。

そこに氷を入れ、ミルク、アイスコーヒーを順に注ぐことで三層のグラデーションが綺麗なビバレッジに。

2024年は、よりカスタマイズが楽しめるようなビバレッジに仕上げられています☆

おすすめカスタマイズ

1. アーモンドの香ばしさで風味が豊かになります。

・アーモンドミルク変更:54円 / 55円(持ち帰り価格 / 店内価格)

2. 自分へのちょっとしたご褒美に楽しめます。

・オーツミルク変更:54円 / 55円(持ち帰り価格 / 店内価格)

・ホイップ追加:54円 / 55円(持ち帰り価格 / 店内価格)

・キャラメルソース追加:0円

※消費税の計算上、商品・カスタマイズの組み合わせと数量により、税込支払金額に1円単位の端数が発生することがあります

完熟メロンのようなみずみずしさを贅沢に楽しめる渾身のフラペチーノと、鮮やかでフルーティーなサマーシーズンの新作フードが登場。

スターバックスのサマーシーズン第1弾「GOHOBI メロン フラペチーノ」「サマーシーズンフード」は、2024年4月10日(水)より発売です☆

