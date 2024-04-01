令和ロマンや伊藤健太郎が登場 ポッドキャスト番組『UBUGOE』、初のリアルイベント開催
カルチャーオーディオメディア「Artistspoken」が届けるポッドキャスト番組「UBUGOE」が2周年を迎えたことを記念し、公開収録＆スペシャルトークライブ『NAMAGOE』を5月20日に「渋谷CBGKシブゲキ!!」にて開催する。
参考：【画像】令和ロマンや伊藤健太郎のポッドキャスト番組「UBUGOE」が初のリアルイベントを開催へ
本イベントでは、番組放送開始時から番組を引っ張る、9番街レトロ・ヨネダ2000・令和ロマン、伊藤健太郎、枝優花の計5組のパーソナリティーが収録ブースを飛び出し劇場に集結する。会場でのお客さんとのやりとりや配信では言えない裏話、スペシャルゲスト出演やオリジナルグッズの販売など生の舞台ならでの仕掛けが用意されているということだ。
■イベント概要Artistspoken presents「UBUGOE」放送111回突破記念公開収録＆トークライブ 『NAMAGOE』開場：CBGKシブゲキ!!（東京・渋谷）日時：2024年5月20日（月）開場：17:30～・チケット価格一部「NAMA」8：20～19：40 伊藤健太郎/9番街レトロ：3,000円二部「GOE」20：00～22：15 ヨネダ2000/枝優花/令和ロマン：4,000円・通し券「NAMAGOE」6,000円
先行チケット受付期間：3月30日（土）11：00～4月3日（水）11：00先行チケット受付URL：https://yoshimoto.funity.jp/r/ubugoe-240520/一般販売：4月10日（水）18：00～
※未就学児は入場不可。※ビデオ・カメラ、または携帯電話等での録音・録画・配信禁止。※出演者は変更になる場合がありますので予めご了承ください。尚、変更にともなう払戻は行いません
視聴方法：下記URLからアプリをダウンロード・「iPhone」ダウンロードはこちらhttps://apps.apple.com/jp/app/apple-store/id1526260857 ・「Android」ダウンロードはこちらhttps://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.hakuhododyh.artistspoken