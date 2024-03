人気映画『グランド・イリュージョン』シリーズ第3作の撮影が2024年中にも開始される見込みであることがわかった。主演を務めるジェシー・アイゼンバーグが最新の進捗を明かしている。

『グランド・イリュージョン』は、マジシャン4人によるグループ「フォー・ホースメン」が奇術を駆使して大胆な計画に挑む犯罪映画シリーズ。2013年に第1作、2016年の第2作『グランド・イリュージョン 見破られたトリック』が公開された。

第3作は2024年春より本格始動すると中、ジェシー・アイゼンバーグはすでに脚本に目を通したことを米に明かしている。撮影開始時期についても言及し、「6ヶ月以内に始まれば良いなと願ってます。そうなると思いますよ。とっても良い出来なんです」と語った。

『グランド・イリュージョン』シリーズの魅力について、アイゼンバーグは第3作の脚本を読んだことを踏まえた上で、「知能を祝福している点です」と話す。「暴力的ではないけど、ワクワクさせるものがあります」。

また、出演者の人選もアイゼンバーグが考えるシリーズの良さ。「傲慢みたいな答えになってしまうかもしれないですが、最初から素晴らしい俳優たちが雇われました」と語っている。「映画を観ていて、話が複雑で必死に後を追おうとしていても、中心にいるのはスクリーンの中で生きている人間たちなんです」。

シリーズには、アイゼンバーグのほかウディ・ハレルソン、マーク・ラファロ、デイヴ・フランコ、リジー・キャプランといったキャストが出演。豪華キャストの再集結に期待がかかる。

第3作で新たにメガホンを取るのは、アイゼンバーグとは『ゾンビランド』シリーズでタッグを組んだルーベン・フライシャー。脚本には『アメリカン・ハッスル』(2013)のエリック・ウォーレン・シンガー、『レゴバットマン ザ・ムービー』(2017)のセス・グレアム=スミスが就任している。

