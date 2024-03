ジョージ・ミラーによる熱烈シリーズ最新作『マッドマックス:フュリオサ』の最新画像が公開された。出演のクリス・ヘムズワースが披露したものと、英Empireにて発表されたものがある。

この投稿をInstagramで見る

ヘムズワースが掲載したのは、クロームメッキのバイクにまたがるウォーロード・ディメンタス将軍の姿。胸の前にはクマのぬいぐるみをぶら下げている。「逃げることはできるが、隠れることはできない…」とヘムズワースのキャプション。荒地を追ってくる執念深いヴィランとして活躍しそうだ。

この投稿をInstagramで見る

Empireを通じて公開されたのは、アニャ・テイラー=ジョイが演じる若きフュリオサの姿。『マッドマックス 怒りのデス・ロード』(2015)ではシャーリズ・セロンが演じた戦士だ。

セロン版が丸刈り頭だったため、テイラー=ジョイも頭を丸める覚悟満々だった。しかしジョージ・ミラー監督はテイラー=ジョイと実際に会うと、「ダメだ、できない!」と言ったという。また、テイラー=ジョイのスケジュール都合もあったようだ。

『怒りのデス・ロード』は3日間を描く物語だったが、本作は『怒りのデス・ロード』に直接繋がる15年間を描く。「これは別物で、様々なロケーションが登場する。まさしく、オデュッセイア(古代ギリシャの長編叙事詩)です」とコメントしている。

映画『マッドマックス:フュリオサ』は2024年全国公開。

Source:

The post first appeared on .