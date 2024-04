東京ディズニーランド/ウエスタンランドにある「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」

「ドナルドダック」をモチーフにしたメニューを提供。

2024年春夏は春巻きとエビの冷やし麺(ゆず塩)、エッグとチーズ添えを提供中です。

東京ディズニーランド「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」スペシャルセット

価格:1,500円

販売期間:2024年4月1日〜8月31日

販売店舗:東京ディズニーランド/ウエスタンランド「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」

春巻きとエビの冷やし麺(ゆず塩)、エッグとチーズ添えフレンチフライポテトソフトドリンクのチョイス

ゆず塩風味のスープでさっぱりと楽しめる冷し麺が2024年も登場。

トッピングには春巻き、有頭エビに加えて、足形のチーズをあしらいドナルドを表現したタマゴが添えられています。

見た目にもかわいい、暑い日に味わいたいセットです。

東京ディズニーランド「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」で提供されるスペシャルセットの紹介でした☆

©Disney

価格やデザイン、発売日、販売店舗等は予告なく変更になる場合があります。また、品切れや販売終了となる場合があります。

一部のメニュー・スーベニアはイベント終了後も販売する場合があります。

レストランにより営業時間が異なります。また、混雑状況や天候、その他の理由により、ご案内を早めに終了、閉店する場合があります。

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ドナルドを表現した冷し麺!東京ディズニーランド「キャンプ・ウッドチャック・キッチン」スペシャルセット appeared first on Dtimes.