メキシコ で今月下旬、タクシーがバイクに突っ込んで電柱に衝突する事故が発生し、バイクに乗っていた男性が死亡した。事故現場の写真には異様な人影が写っており、 SNS で拡散すると「これは幽霊では?」「背筋が凍る」などといったコメントが多数寄せられた。 メキシコ のニュースメディア『Tribuna』などが報じた。 メキシコ の首都 メキシコ シティのコヨアカン市長執務室近くで今月23日午後10時頃(一部報道では24日未明)、スピード超過のタクシーが電柱に激突し、バイクを運転していたフードデリバリー配達員の男性(30)が巻き込まれて死亡した。

目撃者によると、タクシーはコントロールを失ってバイクに衝突し、バイクはタクシーと電柱の間に挟まれてしまったという。現場にはすぐに救急車や警察が駆けつけたものの、男性は即死だった。一方のタクシー運転手は頭部損傷の重傷で病院に搬送されたが、容体は安定しているという。なお、この事故は悲劇として伝えられたが、事故現場の写真が SNS に投稿されると、人々は電柱の後ろに立つ"幽霊"のような人影に注目した。写真を見ると、タクシーが衝突した電柱の数メートル後ろに立つ別の電柱の背後から、女性のような人影が写っているのが分かる。その顔は青白く、長い髪、縦に大きく開けた人間離れした口が特徴で、まるでホラー映画『スクリーム』に登場する黒ずくめで白いゴーストの仮面のようである。また事故現場をジッと見つめているようでもあり、写真を見た人々は「背筋が凍る」「口が異様に変形している」「事故が起きたのはこの霊が原因だろう」「これは怖い」「事故現場だけに気持ち悪い」「彷徨う霊が乗り移ったのよ」「幽霊だけでなく、タクシーのすぐそばにも不気味な影がある」といったコメントを寄せた。しかしながら、「これはただのイリュージョン」「光の具合と彼女の動きが影響し、幽霊のように見えただけ」「画像の質が悪いだけ」という声があがり、同じ現場で最初に撮影されたという別の写真が投稿された。その写真では、電柱の後ろから顔を出しているのは普通の女性のように見え、「ちょうどシャッターを切った時に、女性が動いただけ」「携帯電話のカメラではこういうことはよく起きる」と幽霊説を一蹴する声が多数あがった。ちなみに昨年11月にも、鏡に映ったウェディングドレス姿の女性に不思議な現象が起きた写真が SNS に投稿され、「マトリックスの不具合か?」と話題になっていた。一方で2020年には米ニュー メキシコ 州で、墓地に設置された監視カメラに映し出された小さな女の子の姿を見た母親が、「あれは2年前に他界した私の娘」とFacebookに投稿して注目された。