『スパイダーマン』のソニー・ピクチャーズによる全く新しいマーベル本格ミステリー・サスペンスより、これまでのマーベル作品とは一線を画す雰囲気のキャラクターポスターが届けられた。各キャラクターの名前も判明している。

公開されたのは5人のキャラクターポスター。モノクロの背景に張り巡らされた糸、それぞれのスーツを身にまとったキャラクターたちがミステリアスに描かれている。

<未来予知>の能力を突然手に入れた救急救命士キャシー・ウェブことマダム・ウェブ。青く光るその目に映る未来はどんなものなのか?

キャシーと同じ予知能力を持ち、少女たちを執拗に狙う黒いマスクの男、エゼキエル・シムズ。謎めいた彼の目的とはいったい?

そしてその黒いマスクの男に追われ、未来に重要な使命を持つという3人の少女、ジュリア・コーンウォール、アーニャ・コラソン、マティ・フランクリン。偶然に出会った3人の少女が黒いマスクの男に殺されるという悪夢のようなビジョンを見てしまったことから、キャシーは3人を助けることを決意する。

彼女たちに隠された「重要な使命」を知るのは、世界でたった一人キャシーだけ。最悪の未来を見たことから物語が予想もつかない方向へ動き出していくミステリー・サスペンス・すべてが壮大な運命の糸<ウェブ>で結びついてゆく──。



同時に解禁された特別映像では、「マダム・ウェブとは何者か?」がキャストたちによって紐解かれる。ジュリア・コーンウォール役を演じるシドニー・スウィーニーは「キャシーが3人を引き合わせた」と話し、マティ・フランクリン役のセレステ・オコナーは「マダム・ウェブは未来が見えるだけでなく、変えられる」と彼女の力について明かす。アーニャ・コラソン役のイザベラ・メルセドは「その能力が運命を繋ぐ」と意味深な証言も。キャシー・ウェブことマダム・ウェブを演じるダコタ・ジョンソンは「これはマダム・ウェブ誕生の物語」と話す。果たして、彼女たちの運命とは?

映画『マダム・ウェブ』は2024年2月23日公開。徐々に明らかになっていく本作の全貌、考察は以下記事にて。

The post first appeared on .