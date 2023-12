世界的ヒットを飛ばした海外ドラマ「スーパーナチュラル」(2005-2020)が復活するかもしれない。主演のジェンセン・アクレス&ジャレッド・パダレッキが、新企画に関する話し合いが行われていることを明かした。

「スーパーナチュラル」は、ディーン(アクレス)&サム(パダレッキ)のウィンチェスター兄弟がアメリカ各地を旅しながら、“超常現象”との戦いに挑むファンタジーホラーシリーズ。2020年に米放送されたシーズン15をもって、長い歴史に幕を下ろしていた。

2023年11月、アクレス&パダレッキはファンコンベンションに登壇。Q&Aセッションでは「スーパーナチュラル」シーズン16の話題になり、ファンから「サムとディーンは今後どうなるのか?」との質問が挙がったという。

これに対してパダレッキは、「脚本家も俳優も(ストライキを終えて)復帰したことだし、みんなで一緒にやれたらいいね」と回答。アクレスも同意し、「期待していてください。この件に関しては、いくつかの話し合いが行われています」とシリーズ復活の可能性があることを明かしたようだ。

もっとも「スーパーナチュラル」の世界からはすでに、ディーン&サムの両親に焦点を当てた前日譚スピンオフ「ウィンチェスターズ」(2022)が誕生している。しかし同作は、放送局The CWの親会社ネクスターの新戦略によって、シーズン1でに。製作総指揮を務めたアクレスが番組救済を求める「Save the Show」キャンペーンを行ったものの、復活には至らなかった。

なお、本家「スーパーナチュラル」は15年続くロングランとなったため、シリーズ後半でクオリティが落ちたと感じるファンは少なくなかった模様。もしディーン&サムを主人公に据えた新シーズンやシリーズが製作されるならば、ホラーテイスト満載で好評だった初期のトーンに回帰する可能性もあるかもしれない。続報を期待して待ちたい。

