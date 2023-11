久保建英、ファンの少年と「ユニフォームとポップコーンを交換」 微笑ましい映像が世界で話題

先日行われたコパ・デル・レイ第1ラウンドのブニョル対レアル・ソシエダ。試合は0-1で格上のソシエダが勝利を収めている。

この試合はマジョルカ島のアルクディアにあるエスタディ・ムニシパル・エルス・アルクスで行われていた。

6部リーグのチームが相手ということで、レアル・ソシエダはほぼサブメンバーで試合に臨んでいた。

インターナショナルマッチでは日本代表に合流するなど激しいスケジュールをこなしてきた久保建英は、そのためこの試合ではベンチ入りするも出場機会はなかった。

ただ、かつて所属していたマジョルカから近い場所にあるスタジアムということで、彼を見に来たファンも多かったよう。

そして話題になっているのはこの試合後に見せた久保建英とファンの温かい交流の様子だ。

🇯🇵🔵 Takefusa Kubo, who gave his shirt to a young Sociedad fan, gave him back a bag of popcorn back to say thanks!