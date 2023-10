「ブレイキング・バッド」(2008-2013)「Marvel ジェシカ・ジョーンズ」(2015-2019)などで知られるクリステン・リッター主演、人気ドラマ「オーファン・ブラック 暴走遺伝子」(2013-2017)のスピンオフ「オーファン・ブラック:エコーズ(原題)」の初ティザーがニューヨーク・コミコン2023にて初公開となった。

オリジナル版はクローン人間や遺伝子操作を題材に、謎に満ちた実験や恐るべき陰謀に迫る物語が描かれた。そこから派生した全10話の本スピンオフは未来を舞台に、人間の存在を科学的に操作するというテーマに深く切り込んでいくシリーズ。リッター演じる主人公ルーシーをはじめとする女性たちの人生が交差するなか、彼女たちが自身のアイデンティティの謎を解き明かし、愛と裏切りの物語を展開していく。



初ティザーの冒頭で、ルーシーは医師のいる部屋で目覚めると、「あなたの名前は?」「今が何年か分かりますか?」と矢継ぎ早に質問される。しかし、血塗られたナイフや脳をスキャンされている自身の不穏なイメージが記憶の断片として次々に蘇るものの、全く答えることが出来ない。「一体、どうしちゃったの?どうして自分が誰なのか分からないの?」と錯乱する彼女は、医師に「処置を施した」と告げられる。

Krysten Ritter as Lucy - Orphan Black: Echoes _ Season 1, Episode 1 - Photo Credit: Sophie Giraud/AMC

次のシーンでは、サイレンの音と共に研究所らしき場所から逃げ出したルーシーが大都会へ向かい、彼女の謎を握るらしい人物たちと対面する。ラストシーンでは、ドロドロした液体で満たされた実験室のタンクから、もがくようにルーシーが飛び出す。繭のようなジェル状の膜を引き裂いて大きく息を吸い込んだ彼女は、一体どんな“処置”を施されたのだろうか。ルーシーは自分が何者で何が起きたのか、謎を解き明かすことが出来るのだろうか?

Krysten Ritter as Lucy - Orphan Black: Echoes _ Season 1, Episode 1 - Photo Credit: Sophie Giraud/AMC Krysten Ritter as Lucy and Avan Jogia as Jack - Orphan Black: Echoes _ Season 1, Episode 1 - Photo Credit: Sophie Giraud/AMC Krysten Ritter as Lucy - Orphan Black: Echoes _ Season 1, Episode 1 - Photo Credit: Sophie Giraud/AMC

ルーシー役で主演するリッターのほか、謎のキャラクターで『レベッカ』(2020)のキーリー・ホーズ、ジュリー役で「Kung Fu(原題)」(2021‐2023)のアマンダ・フィックス、ジャック役で『バイオハザード:ウェルカム・トゥ・ラクーンシティ』(2021)のアヴァン・ジョーギアが出演。

ニューヨーク・コミコンでは、新たに神経科学者のエレノア役で「オビ=ワン・ケノービ」(2022)のリア・キルステッド、億万長者のダロス役で「プリズン・ブレイク」シーズン4のジェームズ・ヒロユキ・リャオ、ダロス財団セキュリティ部門の責任者トム役で「エージェント・オブ・シールド」などのリード・ダイアモンドが参加することも発表された。

本作でクリエイター、ショーランナー、脚本家、製作総指揮を務めるのは、「フィアー・ザ・ウォーキング・デッド」(2015-)「ザ・ソサエティ」(2019)などのアナ・フィシュコ。リッターは製作総指揮も兼任している。

「オーファン・ブラック:エコーズ(原題)」は、2024年に米AMC、AMC+、BBC Americaでリリース予定。

Source:@AMC+ , Deadline