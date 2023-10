2023年9月13日に発売されたiPhone 15 ProおよびiPhone 15 Pro Maxでは、5GモデムチップがQualcomm製のSnapdragon X70にアップグレードされており、これにより5G通信速度が前モデルと比べて最大24%向上していることが明らかになっています。これまでiPhone 15およびiPhone 15 Plusでは新しい5Gモデムチップが搭載されているのか、それとも古いチップが搭載されているのか不明でした。しかし、iPhone 15にも新しいSnapdragon X70が搭載されていることが明らかになっています。

iPhone 14・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Pro MaxというすべてのiPhone 14シリーズに、Qualcomm製の5GモデムチップであるSnapdragon X65が搭載されています。

これに対して、iPhone 15シリーズではiPhone 15 ProとiPhone 15 Pro MaxでSnapdragon X65の次世代チップとなるSnapdragon X70を搭載していることが判明しています。これにより、iPhone 15 Proは5G通信速度が最大24%も向上していることが、インターネットの通信速度測定ツールであるSpeedSmartの調査により明らかになっていました。

iPhone 15およびiPhone 15 PlusではiPhone 14シリーズと同じX65が搭載されているのか、それともX70が搭載されているのかは不明でした。しかし、さまざまなガジェットをバラバラに分解している修理業者・iFixitでリード分解技師を務めるShahram Mokhtari氏が、iPhone 15およびiPhone 15 PlusにはX70が搭載されていることを明かしました。

Apple didn't just throw last years Pro logic boards into this years baseline models. They upgraded them too. pic.twitter.com/cPB6LJbaFG— Shahram Mokhtari (@MokhtariShahram) October 8, 2023