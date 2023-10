マーベル・シネマティック・ユニバース(MCU)最新作「ロキ」第1話「ウロボロス」では、エンドロール中のミッドクレジットシーンが登場。とある人物の“その後”が描かれていた。きたる第2話につながると考えられるこのシーンについて、整理することにしよう。

この記事には、「ロキ」シーズン2第1話「ウロボロス」のネタバレが含まれています。

「ロキ」シーズン1では、ロキの変異体であるシルヴィが、征服者カーンの変異体“在り続ける者”を殺してしまったことにより、彼が管理していた神聖時間軸に無数の分岐が生じてしまった。シーズン2では、その後のTVA内の混乱が描かれる。

神聖時間軸に狂いが生じてからというもの、“タイムスリップ”という謎の現象に苛まれていたロキは、過去、未来を行き来するうちに、“在り続ける者”の変異体たちがTVA職員たちの記憶を何度も書き換え、襲来の準備を進めていることに気づいてしまう。これを知らされたTVAはドックス将軍の指揮の下、全ての元凶であるシルヴィの捕獲に向かうのだった。

ミッドクレジットシーンでは、そのシルヴィの居場所が判明する。1982年、オクラホマ州ブロクストン。シーズン1で最後に見せた時と同じ姿でタイムドアから出てきたシルヴィは、平地のど真ん中にたたずむ。その後、近くにあったらしいマクドナルドに入ったシルヴィはカウンターへ向かい、爽やかな店員に「リスとポッサムとネズミ以外、死んでて顔のないやつ」を注文。戸惑う店員に構うことなく後ろを振り向くと、食事と会話を楽しむ客たちの姿を愛しげに眺めるのだった。色んなメニューを進めてくる店員に「全部試したい」とシルヴィが囁いたところでシーンは幕を閉じる。

シルヴィの“現在”を伝える重要なシーンとなったが、その後の展開は未知数だ。少なくともシルヴィの目には、奪われた生活を取り戻したとでも言うような輝きが見られた。まさかTVAが総力をあげて自分を捕まえにこようとは露知らず……。

辿り着いた先が実世界で馴染みのあるマクドナルドというのも興味深いが、劇中への登場は配信開始前から示唆されていた。2023年8月、プロモーションの一環として「ロキ」シーズン2はマクドナルドとコラボ。シルヴィ役のソフィア・ディ・マルティーノがマックの店員姿で注文カウンターに立ち、そこに気まずそうなロキが訪れるという一幕が収められた動画が公開されていた。

coming 8.14 to a timeline near you pic.twitter.com/9zTFbafIFW- McDonald's (@McDonalds) August 9, 2023