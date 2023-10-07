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coming 8.14 to a timeline near you pic.twitter.com/9zTFbafIFW- McDonald's (@McDonalds) August 9, 2023
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