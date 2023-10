イギリスの警察署が最近、ある犯人の男の画像を公開したところ、「人間離れしている」「カエルによく似ている」などといったコメントが相次ぎ、大きな注目を集めている。いったいどんな男だったのか? 英ニュースメディア『The Daily Star』などが伝えた。

【この記事の他の写真を見る】

イギリスのテムズバレー警察署(Thames Valley Police)が日本時間2日、SNSに英南東部メイデンヘッドで発生した性的暴行事件の容疑者の男の「イーフィット(e-fit)」画像を公開したところ、大きな反響を呼んだ。

イーフィットとは、目撃者の証言にもとづいてコンピュータで画像処理を施したもので、公開された容疑者の男は帽子を被り、褐色の肌と巨大な目、厚い唇が特徴的だった。

同警察署のウェブサイトによると、事件は8月14日午後5時45分頃、自然保護区などがある環境センター近くの開けた草原地帯で起きており、被害者の女性が犬の散歩をしていると、男が草むらに隠れているのに気付いたという。

嫌な予感がした女性は、木の門がある場所まで歩き、改めて後ろを確認すると、男が自分に向かって歩いてくるのが見えて悲鳴をあげた。

すると男は、女性のジャンバーを掴んで身体を持ち上げようとし、女性が声の限りに叫ぶと、来た方向とは反対に逃げていったという。

こうして女性被害者の証言をもとに男のイーフィット画像が作成され、同警察署が今月2日から情報提供を呼びかけているが、多くの人は男の人間離れした顔に注目しており、次のようなコメントが寄せられた。

「警察は他の惑星からやってきたエイリアンを探しているのかい?」

「人間があれだけの大きさの目を持つことは生物学的に考えると不可能だろう。」

「コンピュータを利用せず、以前のように似顔絵を描けばいいのに。こんな人間は滅多にいないでしょう。」

「こんな目を持つ男を捕まえるのは大変だろうね。彼は1マイル(約1.6キロ)離れた場所からでも、警察が見えるからね。」

「カエルに似たキモかわキャラ『クレイジー・フロッグ(Crazy Frog)』にそっくりだ。」

「一度見たら、頭から離れない。」

「この容姿ならどこに行っても目立つだろうからね。きっと簡単に捕まるだろうよ。」

ちなみに男は、日本時間3日の時点でまだ捕まっていないという。

なお、逮捕後に撮影されるマグショットでは2019年、頭に仏像を彷彿させるタトゥーを入れた米ケンタッキー州の男が話題となっていた。また2018年には、黄色の特大つけまつ毛で撮影に臨んだ61歳の女が注目された。

画像は『Thames Valley Police 2023年9月4日付Instagram「Thank you SO much to everyone that came to see us at our Open Day over the weekend」』『Thames Valley Police 2023年10月2日付「E-fit released in connection with sexual assault - Maidenhead」』『Capital FM 2017年2月28日付「OMG...Somehow ‘Crazy Frog’ Is Now 20 YEARS Old」』『Mirror 2017年7月29日付「E-fit image of man wanted for flashing ridiculed for hilarious likeness to an ALIEN」(Image: Lincolnshire Police / SWNS.com)』『The Indian Express 2018年4月4日付「Warwickshire Police TROLLED for posting WEIRD e-photo sketch online to catch burglary suspect」(Source: Warkspolice/Twitter)』『WBKO 2019年4月18日付「UPDATE: Bowling Green Police have released the charges filed against Christopher Gregory」』『The Sun 2018年12月6日付「BIT OF A MUG? Gran’s crazy eyelashes mugshot sends internet into a frenzy after 61-year-old ‘poured hot grease on a woman’」(Credit: THE MEGA AGENCY)』『The Messenger 2023年7月25日付「Homelessness, Drug Abuse and Expulsion」(Madison County Detention Center; Boyle County Sheriff’s Office(2))』『Manchester Evening News 2019年2月1日付「Smiling like an idiot, this is the shameless burglar caught by cops a little over an hour after break-in」(Image: Cheshire Police)』『Cape Girardeau Police Department 2021年12月25日付Facebook「NEWS RELEASE | FOR IMMEDIATE RELEASE」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)