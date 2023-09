『ストレンジャー・シングス』に登場する“Scoops Ahoy“アイスクリームが販売決定！

『ストレンジャー・シングス 未知の世界』に登場したアイスクリーム屋さん“Scoops Ahoy”のアイスクリームが販売開始されるという。

スティーブ(ジョー・キーリー)とロビン(マヤ・ホーク)がバイトしていたアイスクリームショップ“Scoops Ahoy”。マリンルックなコスチュームが可愛い“Scoops Ahoy”に憧れたファンも多いはず。残念ながらショッピングモール“スターコート・モール”に行くことはできないけれど、米国ウォルマートに行けば、みんなが食べていた同じ味を味わうことができるかもしれない。

Would you like to set sail on this ocean of flavor with us? @Stranger_Things Scoops Ahoy ice cream flavors are available at Walmart now: https://t.co/lEgvGjHwUv

- Netflix Tudum (@NetflixTudum) September 14, 2023