ËÌ³¤Æ»2ºÐÃË»ù»àË´¥«¡¼¥È»ö¸Î ¥³¡¼¥¹°ÂÁ´ÂÐºö¤ËÌäÂê¤« ¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº
ËÌ³¤Æ»¤Ç11ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¡Ö¥«¡¼¥È¡×¤¬¸«ÊªµÒ¤ò¤Ï¤Í¡¢2ºÐ¤ÎÃË¤Î»Ò¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»ö¸Î¡£ÊÌ¤Î¥«¡¼¥È¾ì¤ÎÂåÉ½¤Ï¥³¡¼¥¹¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡ÛËÌ³¤Æ»2ºÐÃË»ù»àË´¥«¡¼¥È»ö¸Î ¥³¡¼¥¹°ÂÁ´ÂÐºö¤ËÌäÂê¤« ¶ÈÌ³¾å²á¼ºÃ×»à½ý¤Îµ¿¤¤¤ÇÁÜºº
¢£¼Â¶·¸«Ê¬¤òºÆ³«¡¡»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤òÄ´ºº
·Ù»¡¤Ï¡¢»ö¸ÎÅöÆü¤«¤é±«¤ÇÃæÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¿¸½¾ì¤Î¼Â¶·¸«Ê¬¤ò9·î20Æü¸á¸å3»þ¤«¤éºÆ³«¡£»ö¸ÎÅö»þ¤Î¾õ¶·¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£
9·î18Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¿¹Ä®¤Ç³«¤«¤ì¤¿¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Ê¤É¤ÎÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢11ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥«¡¼¥È¤¬¸«ÊªµÒ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ß¡¢2ºÐ¤ÎµÈÅÄÀ®Æá¤Á¤ã¤ó¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¥È¡×¤Ï¡È¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¡É
Í·±àÃÏ¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ê¡Ö¥´¡¼¥«¡¼¥È¡×¤Ë¤Ï¡¢±¿Å¾ÀÊ¤Î¤¦¤·¤í¤Ë¶¯À©Åª¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¤ò¤«¤±¤ë¥ì¥Ð¡¼¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤è¤ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¡Ö¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤·¤¿¡£
ËÌ³¤Æ»¡¦ÆîËÚÄ®¤ÎÆîËÚ¥ê¥Ð¡¼¥µ¥¤¥É¥«¡¼¥È¥é¥ó¥É¤Ç¡¢11ºÐ¤Î½÷¤Î»Ò¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤â¤Î¤È¤Û¤ÜÆ±¤¸ÀÇ½¤Î200Õ¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÅëºÜ¤·¤¿¥«¡¼¥È¤ò±¿Å¾¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
»þÂ®30¥¥í¤Û¤É¤·¤«½Ð¤»¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤ª¤·¤ê¤ò»¤¤ê¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¥·¡¼¥È¤Î°ÌÃÖ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ç¡¢¤«¤Ê¤ê¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É´¶¤Ç¤¹¡£
¢£¥³¡¼¥¹¤È´ÑµÒ¤Î´Ö¤ËËÉ¸î¥Ö¥í¥Ã¥¯ÀßÃÖ¤Ê¤·
»ö¸Î¤Ï¥¹¥Ô¡¼¥É¤¬½Ð¤ëÄ¾Àþ¥³¡¼¥¹¤ÎÀè¤ÇÈ¯À¸¡£
¼çºÅ¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿½÷¤Î»Ò¤Ï¸ºÂ®¤·¤Æ¶Ê¤¬¤ë¤È¤³¤í¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÄ¾¿Ê¤·¡¢¸«ÊªµÒ¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¡¼¥¹¤È´ÑµÒ¤Î´Ö¤Ë¤Ï¡ÖËÉ¸î¥Ö¥í¥Ã¥¯¡×¤Ê¤É¤ÏÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
»ö¸Î¤È¤ÏÊÌ¤Î¥«¡¼¥È¾ì¤ÎÂåÉ½¤Ï¡¢¥³¡¼¥¹¤Î°ÂÁ´ÂÐºö¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
ÆîËÚ¥«¡¼¥È¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¯¥é¥Ö¡¡Ý¯°æÂÙ¸ÊÂåÉ½
¡Ö¿Í¤È¥«¡¼¥È¤ÎÁö¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¶á¤¹¤®¤¿¡¢´Ö¤Ë¥¯¥Ã¥·¥ç¥óºà¤¬¤Ê¤Ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤½¤ì¡Ê»ö¸Î¤¬¡Ëµ¯¤¤ë¸¶°ø¡×
¢£¼çºÅ¼Ô¤·¤¿È¡´Û¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤¬¥³¥á¥ó¥È
º£²ó¤Î»ö¸Î¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼çºÅ¤·¤¿È¡´Û¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤¬¥³¥á¥ó¥È¤ò½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È¡´Û¥È¥è¥Ú¥Ã¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È
¡Ö¤´°äÂ²¤ËÂÐ¤·¿´¤è¤ê¤ª²ù¤ä¤ß¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¸½ºß¡¢·Ù»¡¤Ë¤è¤ëÁÜºº¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼çºÅ¼Ô¤ò¤Ï¤¸¤á±¿±Ä²ñ¼Ò¤â´Þ¤á¤¿Á´ÌÌÅª¤Ê¶¨ÎÏ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡×