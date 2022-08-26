¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¤ÇÂè90²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¡¼¥ë¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·ºî¡ØNOPE¡¿¥Î¡¼¥Õ゚¡Ù¤òIMAX¤Ç´Ñ¤ë¤Ù¤ÍýÍ³¤È¤Ï¡¼¡¼
ºÇ¶á¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ê¤É¤Ç¡ÖIMAX¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤ò¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤¹¤ë¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²¿¤È¤Ê¤¯Ê¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤±¤É¡¢¡ÖIMAX¤Ã¤Æ²¿¤¬¤¹¤´¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡©¡×¡Ö¡ÈÉáÄÌ¤Ë´Ñ¤ë¡É¤Î¤È¤É¤¦°ã¤¦¤Î¡©¡×¤Èµ¿Ìä¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤Ï¤º¡Ä¡£¤½¤ó¤Êµ¿Ìä¤ò²ò¾Ã¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö±Ç²è¤òIMAX¤Ç´Ñ¤¿¤¤¡ª¡×¤È»×¤¦ÍýÍ³¤ò3¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ËÊ¬¤±¤Æ¤´¾Ò²ð¡ª
︎¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¡¢À¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤¿¤Î¤¬IMAX¡ª
¿·¤·¤¤¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÆ³Æþ¤¬¿Ê¤ß¡¢±Ç²è¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬À°¤¤¤Ä¤Ä¤¢¤ëºòº£¤Î±Ç²è¶È³¦¡£IMAX¤È¤Ï¡¢±ÇÁü¤ä¥µ¥¦¥ó¥É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢µÒÀÊ¤Î³ÑÅÙ¤ä¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤«¤é¤Îµ÷Î¥¤Ê¤É¥·¥¢¥¿¡¼¶õ´ÖÁ´ÂÎ¤òºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ËËá¤¾å¤²¤¿¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤³¤È¡£IMAX¤Î±ÇÁü¤Ï½¾Íè¤Î¾å±Ç¥·¥¹¥Æ¥à¤ËÈæ¤Ù¤Æ¡ÈÌÀ¤ë¤µ¡É¤¬1.6ÇÜ¡£¹âÀÇ½¥Ç¥¸¥¿¥ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¡¢±ÇÁü¤¬°µÅÝÅª¤ËÁ¯¤ä¤«¡£¤½¤·¤Æ¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤ËIMAX¤Î¾ÝÄ§¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Ô¥ó¤¬Íî¤Á¤ë²»¤«¤é²Ð»³¤ÎÇúÈ¯²»¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤²»¤ò¥¯¥ê¥¢¤ËºÆ¸½¤·¡¢Ê¢¤ÎÄì¤Ë¤³¤¿¤¨¤ë´¶Æ°¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£IMAX¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÍ×ÁÇ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤ÆÀ¤³¦ºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÎ×¾ì´¶¤òÄÉµá¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢Â¾¤Ç¤ÏÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤±ÇÁü¤ÎÈþ¤·¤µ¤äÎ×¾ì´¶¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¡¢±Ç²è¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¤è¤ê¥ê¥¢¥ë¤Ê±Ç²èÂÎ¸³¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢½¾Íè¤Î¾å±Ç¤è¤ê¡Ö¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤¬Âç¤¤¤¡ª¡×¡Ö±ÇÁü¤¬¥¥ì¥¤¡ª¡×¡Ö²»¤¬ÎÉ¤¤¡ª¡×¤Î¤¬ÆÃÄ§¡ªIMAX¤Ç±Ç²è¤ò´Ñ¤¿¤é¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î±Ç²èÂÎ¸³¤Ç¤ÏËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¡ª¡©
¡ »ë³¦¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎµðÂç¤Ê¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¡ª
IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤ËÆþ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÎÂç¤¤µ¤ËÃíÌÜ¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÏIMAX¤ÎÆÃÄ§¤Î¤Ò¤È¤Ä¡£»ëÌîÁ´ÂÎ¤Ç±Ç²è¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤ÈµÒÀÊ¤Îµ÷Î¥¤¬¶á¤¯¡¢É½ÌÌ¤â¼ã´³ÏÑ¶Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤ò±ÇÁü¤¬Êñ¤ß¹þ¤ß¡¢¤Þ¤ë¤Ç¡È±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤ËÆþ¤ê¹þ¤ó¤À¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÌ£¤ï¤¨¤ë¡ª
¢ °µÅÝÅª¤ÊÌÀ¤ë¤µ¡ª
ÆÃµö¤ò»ý¤ÄÆÈ¼«¤Î±ÇÁü½èÍýµ»½Ñ¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥ê¥Þ¥¹¥¿¥ê¥ó¥°µ»½Ñ¡ÊDMR¡Ë¡×¤Ë¤è¤ê¡¢±Ç²èÀ½ºî¼Ô¤Î´ã¤Ë±Ç¤Ã¤¿±ÇÁü¤òºÇÂç¸Â¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤ÇÉ½¸½¤ò²ÄÇ½¤Ë¡ª¾å±Ç¤ËºÝ¤·¤Æ¤ÏºÇ¿·±Ô¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥¿¡¼¤ò»ÈÍÑ¡ª¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁ¯ÌÀ¤µ¤ÈÃÈ¤«¤ß¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¤È¤ì¡¢ºÙÉô¤Þ¤Ç¤¯¤Ã¤¤ê¤È±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌÀ¤ë¤¯¥¯¥ê¥¢¤Ê±ÇÁü¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤°µÅÝÅª¤Ê¥ê¥¢¥ê¥Æ¥£¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£¤½¤ÎÈþ¤·¤µ¤Ë¡¢¤¤Ã¤È¤¢¤Ê¤¿¤âÂ©¤ò¤Î¤à¤Ï¤º¡ª
£ ¥«¥é¥À¤Î¿Ä¤Þ¤ÇÍÉ¤µ¤Ö¤ë¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡ª
¤ªÊ¢¤ÎÄì¤Þ¤Ç¶Á¤¯Âç²»¶Á¤«¤é¸ª¤´¤·¤ËÊ¹¤³¤¨¤ë¤µ¤µ¤ä¤¡¢¤µ¤é¤Ë¿Í¤Î¼ª¤Ç¤ÏÂª¤¨¤¤ì¤Ê¤¤²»°è¤Þ¤Ç¥«¥Ð¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈùÌ¯¤Ê¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤âÃé¼Â¤ËºÆ¸½¡£Ä°¤¯¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁ´¿È¤Ç´¶¤¸¤ë¤è¤¦¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¡É¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥«¥¹¥¿¥à¤ÊÇÛÃÖ¤È´°àú¤Ê¥Á¥å¡¼¥Ë¥ó¥°¤Ç¡¢¼ÂºÝ¤Ë¡È¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤ë¡É¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÎ×¾ì´¶¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢¥·¥¢¥¿¡¼Æâ¤Î¡È¤É¤³¤ËºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡ÉÍýÁÛÅª¤Ê¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°´Ä¶¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¶Ã¤¤À¡ª
︎ ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ´ÆÆÄ¤¬ÉÁ¤¯º£Ç¯ÂçÃíÌÜ¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¡¦¥¹¥ê¥é¡¼
¡ØNOPE¡¿¥Î¡¼¥×¡Ù¤òIMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡£2022Ç¯8·î26Æü(¶â) ¸ø³«
»Â¿·¤Ê±ÇÁü¤È¥¢¥¤¥Ç¥£¥¢¤Ç¿Í¼ïº¹ÊÌ¤ò±Ô¤¯ÉÁ¤¡¢Á¯Îõ¤Ê´ÆÆÄ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¾þ¤Ã¤¿¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¡Ê17¡Ë¡£ËÜºî¤ÇÂè90²ó¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾ÞµÓËÜ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¼¡¤Ë¼ê³Ý¤±¤¿¡Ø¥¢¥¹¡Ù¡Ê19¡Ë¤ÏÁ°ºîÆ±ÍÍ¤Ë¿¼¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤òÄó¾§¤·¤ÆÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£¤¤¤Þ¤äÀ¤³¦¤«¤éÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢¼«¤éÀ½ºî¡¦µÓËÜ¡¦´ÆÆÄ¤ò¤³¤Ê¤¹¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¡¼¥ë¤Î3Ç¯¤Ö¤ê¤ÎºÇ¿·ºî¡ØNOPE¡¿¥Î¡¼¥×¡Ù¤¬8·î26Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤éÁ´¹ñ¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£
Êª¸ì¤ÎÉñÂæ¤ÏÆî¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢¡¦¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¶á¹Ù¤Ë¤¢¤ëËÒ¾ì¡£¤½¤³¤ÇÀ¸·×¤òÎ©¤Æ¤Æ¤¤¤ë°ì²È¤ÎÄ¹ÃË¥ª¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢(¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¡¼¥ä)¤Ï¡¢È¾Ç¯Á°¤ËÈô¹Ôµ¡¤ÎÉôÉÊ¤ÎÍî²¼¤Ë¤è¤ë»ö¸Î¤ÇÉã¿Æ¤òË´¤¯¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥ª¡¼¥Æ¥£¥¹¤Ï¡¢¤³¤Î»ö¸Î¤ÎºÝ¤Ë±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤¿µðÂç¤ÊÈô¹ÔÊªÂÎ¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤òÌÜ·â¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òËå¥¨¥á¥é¥ë¥É¡Ê¥¥¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡Ë¤ËÌÀ¤«¤¹¤È¡¢Èà½÷¤Ï¤½¤ÎÈô¹ÔÊªÂÎ¤ÎÊªÅª¾Úµò¤ò¼ý¤á¤ë¡È¥Ð¥º¤êÆ°²è¡É¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò»×¤¤¤Ä¤¯¡£¤ä¤¬¤Æ·»Ëå¤Ï¡ÖÀäÂÐ¤Ë¸«¤Ä¤á¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¡È¥ä¥Ä¤é¡É¤ÎÂ¸ºß¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢ÁÛÁü¤òÀä¤¹¤ë»öÂÖ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¯¡Ä¡£
¼ç¿Í¸ø¤Î¥ª¡¼¥Æ¥£¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢¤ò¡Ø¥²¥Ã¥È¡¦¥¢¥¦¥È¡Ù¤ËÂ³¤¤¤Æ¥Ô¡¼¥ë¤È¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥«¥ë¡¼¥ä¡¢Ëå¥¨¥á¥é¥ë¥ÉÌò¤ò¡Ø¥Ï¥¹¥é¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥¡¦¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¡¢ÍÄ¤¤¤³¤í¤Î¥È¥é¥¦¥ÞÅª¤Ê²áµî¤ò»ý¤Ä¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯·Ð±Ä¼Ô¤Î¥ê¥Ã¥¡¼¡È¥¸¥å¡¼¥×¡É¥Ñ¥¯Ìò¤ò¡¢¡Ø¥ß¥Ê¥ê¡Ù¤Ç¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥£¡¼¥ô¥ó¡¦¥æ¥¡¥ó¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¸¥ç¡¼¥À¥ó¡¦¥Ô¡¼¥ë´ÆÆÄ¤Ï¡¢¥¥ã¥ê¥¢»Ë¾å½é¤á¤Æ¤ÎÄ©Àï¤È¤Ê¤ë¥á¥¸¥ã¡¼µéÂçºî¤ÎËÜºî¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¼«Ê¬¤Ç±Ç²è²½¤¹¤ë¤¹¤Ù¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤±Ç²è¤ÎµÓËÜ¤ò½ñ¤»Ï¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤³¤ÎÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ±ÇÁü¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥¯¥ê¥¹¥È¥Õ¥¡¡¼¡¦¥Î¡¼¥é¥ó´ÆÆÄ¤Î¡ØTENET ¥Æ¥Í¥Ã¥È¡Ù(20)¤ä¡Ø¥¤¥ó¥¿¡¼¥¹¥Æ¥é¡¼¡Ù¡Ê14¡Ë¤Ê¤É¤Ç»£±Æ´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿¡ÈIMAX¤ÎÌ¾¼ê¡É¥Û¥¤¥Æ¡¦¥ô¥¡¥ó¡¦¥Û¥¤¥Æ¥Þ¤ò¿·¤¿¤Ë·Þ¤¨¡¢IMAX¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¡ÊÂçÈ½¤Î65¥ß¥ê¥Õ¥£¥ë¥à¡Ë¤Ç»£±Æ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ã¯¤â·Ð¸³¤·¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¥¹¥ê¥ë¤È¶²ÉÝ¤Î±ÇÁüÂÎ¸³¤òºî¤ê½Ð¤¹¤³¤È¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£
IMAX¥Õ¥£¥ë¥à¥«¥á¥é¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¡¢IMAX¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¤Î¤ß¸«¤¨¤ëÈÏ°Ï¤¬¤°¤Ã¤È¹¤¬¤ëËÜºî¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡¢¡ÖFilmed For IMAX¡×ºîÉÊ¤ËÁê±þ¤·¤¤¡£¾²¤«¤éÅ·°æ¡¢º¸±¦¤ÎÊÉ¤«¤éÊÉ¤Þ¤Ç¹¤¬¤ëIMAX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎµðÂç¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ë¤ÏÉÔ²º¤Ê¶õµ¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤ëÅÄ¼ËÄ®¤Î¶ÛÇ÷¤·¤¿±ÇÁüÀ¤³¦¤¬¹¤¬¤ê¡¢IMAX¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÁ¯ÌÀ¤Ê±ÇÁü¤È¹âÀºÅÙ¤Ê¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢Â¾¤Î·à¾ì¤Ç¤Ï·è¤·¤ÆÌ£¤ï¤¨¤Ê¤¤Î×¾ì´¶¤Ç´ÑµÒ¤òÊñ¤ß¹þ¤à¡£
²Ì¤¿¤·¤Æ¤³¤ÎÄ®¤¬Áø¶ø¤¹¤ë¡ÈºÇ°¤Ê´ñÀ×¡É¤È¤Ï¡©¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤Î¡ÖNOPE¡×¤ÎËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Ï¡Ä¡©¡¡¡ÈºÇ°¤Î´ñÀ×¡É¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë±Ç²è¡ØNOPE¡¿¥Î¡¼¥Õ゚¡Ù¤òIMAX¤ÇÂÎ´¶¤»¤è¡ª
IMAX¾å±Ç¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ï¤³¤Á¤é
︎IMAX·à¾ì°ìÍ÷
¡ÚËÌ³¤Æ»¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ»¥ËÚ
¡ÚÅìËÌÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÀçÂæ
¡Ú´ØÅìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ±ºÏÂ
109¥·¥Í¥Þ¥º¾Ô³÷
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î®»³¤ª¤ª¤¿¤«¤Î¿¹
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥Æ¥é¥¹¥â¡¼¥ë¾¾¸Í
US¥·¥Í¥Þ¤Á¤Ï¤éÂæ
À®ÅÄHUMAX¥·¥Í¥Þ¥º
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÔÀîÌ¯Åµ
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¿·½É
¥°¥é¥ó¥É¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó ÃÓÂÞ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÆó»Ò¶ÌÀî
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ¤È¤·¤Þ¤¨¤ó
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌÚ¾ì
T¡¦¥¸¥ç¥¤ PRINCEÉÊÀî
109¥·¥Í¥Þ¥º¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Î©ÀîÎ©Èô
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤é¤é¤Ý¡¼¤È²£ÉÍ
²£ÉÍ¥Ö¥ë¥¯13
109¥·¥Í¥Þ¥ºÀîºê
109¥·¥Í¥Þ¥º¾ÅÆî
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÅÚ±º
¡ÚÃæÉôÃÏ¶è¡Û
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¤é¤é¤Ý¡¼¤È¾ÂÄÅ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ¾¸Å²°
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥ÞÂç¹â
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥ÞË¶¶18
¡Ú¶áµ¦ÃÏ¶è¡Û
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º Æó¾ò
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º ¤Ê¤ó¤Ð
TOHO¥·¥Í¥Þ¥º À¾µÜOS
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ´ßÏÂÅÄ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÌ§ÌÌ
109¥·¥Í¥Þ¥ºÂçºå¥¨¥¥¹¥Ý¥·¥Æ¥£
¥¤¥ª¥ó¥·¥Í¥Þ»ÍÛêÆí
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³
¡ÚÃæ¹ñ¡¦»Í¹ñÃÏ¶è¡Û
Ê¡»³¥¨¡¼¥¬¥ë8¥·¥Í¥Þ¥º
¹Åç¥Ð¥ë¥È11
¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó°á»³
¡Ú¶å½£¡¦²ÆìÃÏ¶è¡Û
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ ¥¥ã¥Ê¥ë¥·¥Æ¥£13
¼¯»ùÅç¥ß¥Ã¥Æ10
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡¦¥·¥Í¥Þ PARCO CITY ±ºÅº
±Ç²è¥é¥ó¥ÉNEWS - ±Ç²è¤ò´Ñ¤Ë¹Ô¤¯¤Ê¤é±Ç²è¥é¥ó¥É