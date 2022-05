オランダ・ロッテルダムに集まるコンテナ。ここから欧州大陸各地に配送されていく(写真:AP/アフロ)



(羽生田慶介:オウルズコンサルティンググループCEO)

ロシアによるウクライナ侵攻開始後、すぐに製品の販売停止を判断した米アップルやマイクロソフトに続き、欧米企業は次々とロシアビジネスの縮小を発表した。

例えば、英石油大手BPは約20%の株式を持つロシア国有石油大手ロスネフチの株式を売却すると発表した。同社と手がけてきたロシア国内の合弁事業は、すべて解消する。欧州ビール大手のハイネケンとカールスバーグ、フィンランドの通信大手ノキアもロシア市場からの撤退を決めた。

現状のロシアビジネスには、従業員の安全リスクだけでなく、国際決済システムSWIFTからの除外や米系クレジットカード大手の決済業務停止に伴う決済リスク、欧州からロシア向け税関手続きの複雑化による物流遅延など、様々なリスクが表面化している。

こういったビジネス運営上のリスクに加え、企業がロシア事業を止めたい理由がレピュテーションリスクだ。

3月10日に公開されたウクライナ外務省フェイスブックには、ブリヂストンや三菱グループなど、日本企業を含む多くのグローバル企業のロゴが並べられた。「ロシアへの納税は、ウクライナの子どもたちの死と涙に変わる」という言葉とともに、企業のロシアビジネスの停止を求めたのだ。これに消費者も呼応し、ロシアでビジネスを続ける企業への不買運動の様相も強まる。

3月10日に、ウクライナ外務省がフェイスブックに投稿した画像。「ロシアへの納税は、ウクライナの子どもたちの死と涙に変わる」という言葉とともに、ロシアでビジネスを続ける企業のロゴが並べられていた。その中には、日本企業のロゴもある(出所:ウクライナ外務省フェイスブックページ)



このような状況にあって、今すぐにでもロシアビジネスを止めたいと考えている企業は少なくない。だが、撤退したいからと言って、そう簡単に撤退できないのがグローバルビジネスの現実だ。

米イエール大の調査によれば、グローバル企業1000社超のうち、ロシアから事業を「撤退」した企業は289社に過ぎない。これに対して「一時停止」が360社、「事業縮小」が99社、「保留」が137社、そして引き続き「事業推進」が194社という結果だった(4月17日時点)。すなわち、「撤退」を決めた企業はまだ一部にとどまっているのだ。

なぜロシアからの撤退に多くの企業が逡巡しているのか。大きく分けて、1)契約の問題、2)取引先との関係、3)資産の収用・商標侵害の3つが挙げられる。それぞれ具体的に見ていこう。

まず挙げられるのが、契約の問題だ。

消費財や部品、素材などをロシア向けに卸している企業の多くは今、「どうすればロシアへの輸出を止められるか」に悩んでいる。企業は、ロシアという国家を相手にビジネスをしているのではない。あくまでも取引先は企業だ。すべては「契約」に基づいて判断せざるを得ない。

ウクライナ侵攻を問題視して、ロシア向けの出荷を止めようとする場合、契約書の中で、どの項目がその根拠に使えるのか、企業は弁護士とともに必死に精査している。

この時、「不可抗力(フォース・マジュール)条項」の適用を考えるのが一般的だろう。

ただ、「不可抗力条項」は地震や暴風雨といった大自然災害によってサプライチェーンが分断されるなど、物理的にビジネスを遂行できない場合を念頭に置いたものだ。

もちろん、戦争もこの不可抗力条項の事象として挙げられるのだが、「ウクライナとロシアの間で戦争によって、契約の履行(出荷)が困難になった」という因果関係を証明するのは、実は容易ではない。

ロシアへの輸送ルートが爆撃などによって破壊されていれば、不可抗力条項の適用に迷いはない。だが例えば、多くの企業がロシア向けの製品倉庫を置いているオランダ・ロッテルダムの倉庫からモスクワまでのヨーロッパ陸路は健在である。

それでも、自社の従業員や物流会社を、侵攻している当事国の首都モスクワまで輸送させることは安全管理上避けたい、という理由で「不可抗力」とみなすことはできないだろうか――。そう考えた企業が出荷停止を告げようとした矢先、取引先のロシア企業から返ってきたメールはこうだ。

「トラックを配車して、ロッテルダムの倉庫まで取りに行く」

物資が不足しているロシアの企業も必死なのだ。

こうなると、出荷停止の次なる理由はSWIFTからのロシア銀行の排除や、米系クレジットカード会社のロシア撤退による「支払い不安」だが、それも「ユーロ現金を持参する」と言われてしまえば、不可抗力条項を発動させることは難しい。

もちろん、債務不履行になっても出荷を止めるという選択肢はあり得る。その場合、裁判の行方は契約書に書かれている管轄の裁判所に判断が委ねられる。

簡単には納品を止められないサプライヤーの悲哀

次の問題は、取引先との関係、つまり営業上の懸念だ。

部品メーカーや素材メーカーの中には、自動車やエレクトロニクスといったグローバル企業の製品に組み込まれる形でロシア市場に製品を出荷している企業もある。間接的にロシアに納品しているというケースである。

この場合に悩ましいのは、部品メーカーや素材メーカーの一存では、ロシアへの納品をやめられないところだ。特に、保守メンテナンスなどのサプライパーツを納品している場合は悩みが深い。

グローバル企業がロシア事業の一時停止を発表したとしても、グローバル企業は必ずしも取引先に対して、「これに伴い、ロシア向けの修理パーツの納品も止めてください」と、出荷停止をサプライヤーに通達してくれているわけではない。

そうなると、取引先としては、独断で出荷を止めたことによる影響を考えざるを得ない。他の企業が出荷しているのに、自分のところが納品をやめれば、次の調達の時に外されかねないという心理である。この点は、グローバル企業が取引先に対しても指針を示すべきだろう。

最後は、資産の収用・商標侵害の問題である。

ロシア政府を訴えることはできるが……

ロシア経済発展省は3月に、ロシアから撤退する外資系企業を接収、国有化する案を策定した。同時に、「非友好国」の企業の商標に関して、特許権侵害を事実上合法化することも発表している。資産の接収や商標の盗用を恐れて、撤退を逡巡している企業も少なくない。

これについては、2000年に発効した日本とロシアの投資協定に基づく投資仲裁で、ロシア政府を訴えることはできる。恐らく仲裁裁判はオランダなどの第三国で行われるだろう。だが、仮に仲裁廷が協定違反を認めたとしても、国際法を無視してウクライナを侵略しているロシアが応じるとは思えず、実態として賠償を得ることは期待できない。

このように、ロシアビジネスの縮小や停止を表明する企業は相次いでいるが、言うほど簡単ではないのが実情だ。

それでは、企業はどのように対応すればいいのだろうか。

今回のロシアによるウクライナ侵攻で明らかになったのは、グローバル経済が「平時」から「戦時」に変わりつつあるという現実だ。

東西冷戦の終結以降、世界は徐々につながり、「一つの市場」に向かって統合し始めた。グローバリゼーションである。その流れは中国のWTO(世界貿易機関)加盟で加速した。

ところが、2000年代後半のリーマンショック以降、グローバリゼーションに伴う様々な不均衡が噴出。英国のEU離脱(ブレグジット)や米トランプ政権の誕生、米中対立など、揺り戻しのような動きも起きている。その中で起きたのが、今回のロシアによるウクライナ侵攻だ。

もはや本社の手に負えない取引審査

世界は従来の「一つの市場」に戻ることはなく、今後は米欧を中心とした西側と中国を軸とした経済圏に「デカップリング(切り離し)」が一定以上進むことは避けられない。それ自体は国際社会が覚悟している。

だが現実のビジネスが今苦悩しているのは、それが部分的に、しかも、複雑な「リスト」の形で進むことだ。

これだけ密接につながり合ったサプライチェーンにおいて、ロシアと、ましてや中国と一切の取引を禁止するなどということは現実的ではない。それでも経済安全保障の観点で、切り離すべきものは切り離す必要がある。消費者向けの民生品はこれまでどおり健全に貿易や投資をしたいが、軍事転用できるデュアルユース品と呼ばれるものは切り離したい。

ここで、複雑な経済安全保障のための「リスト」が作られる。

現実の影響が出るビジネスプロセスの典型は、取引審査だ。従来、各国の規制や法令については、本社の法務部などが中央集権的に対応していた。ところが、米中対立が激化した結果、経済安全保障に関わるチェック項目は激増している。

米政府を見ても、輸出制限の対象を定めた「輸出管理規則(EAR)」の他、安全保障や外交政策上の利益に反する企業、大量破壊兵器の開発などに関与した企業などを指定した「エンティティ・リスト」、EARに反して輸出取引権限がはく奪されている個人や企業、機関が掲載されている「Denied Persons List(DPL)」、国連制裁国、米禁輸国、テロ支援国の政府関係機関や関連企業の企業・個人を掲載した「Special Designated Nationals List(SDNリスト)」、取引禁止や資産凍結などの措置を講じた「OFAC規制」など、膨大なチェック項目がある。日本の場合は外為法規制対象リストがあり、EU(欧州連合)にも同様の規制が存在する。

こういった国ごと、地域ごと規制を、本社の法務部がすべての事業についてチェックするのは、グローバルに展開する企業の場合、作業工数として限界を迎えつつある。

今後、もしもロシアのウクライナ侵攻に中国が今以上に積極的な軍事支援を見せるなどの動きがあれば、中国との取引にさらなる追加の規制が入る。このような戦時下、経済安全保障としてのチェック作業は爆発的に増えることになるだろう。事業部門による分散型のチェック対応を進めるには、何らかのチェックツールの開発が必要だ。

契約もそうだ。

ロシア企業に投資するESG投資は本当にESGか?

今回のウクライナ侵略で分かったことは、現状の契約内容が戦時下のリスク回避という面で不十分だということ。平和ボケした契約を、戦時の契約に切り替えることが必要となる。

前述したように、契約には不可抗力条項があるが、現状の不可抗力条項では、他国への侵略や人権侵害など、政治的、信条的、道義的な理由でビジネスをやめたい時に対応できない。より広範な経済制裁を想定したリスク回避条項を設計する必要がある。

具体的に言えば、理由なしの、すなわち道義的な判断に基づく一方的な契約解除を含む契約解除条項や、経済制裁の対象になっていないことを当該企業自身側が表明する、表明保証条項などの導入である。

投資についても、今回のウクライナ侵略を経て、いくつかの問題が表面化している。例えば、ESG投資における評価は企業単位であり、特定の国や地域を一律に除外する設計になっていないという点だ。

ロシアに対する経済制裁に則って投資は控えるものの、ロシア政府に近い企業でも脱炭素の取り組みを充実させれば、ESGスコアが引き続きハイスコアになるのは違和感があるだろう。

ESG投資の理念を考えれば、今回のような深刻な人権侵害のケースでは、少なくとも「S(社会・人権)」のスコアへの反映が必要だ。ESGに軍事侵攻などの地政学的要素を組み込む必要があるのだ。さらには、ウクライナ避難民の就労支援に積極的な企業には高い加点がされるような考え方も実装されるべきだろう。

ロシアによるウクライナ侵略で、ビジネス環境が大きく変わっていくことは間違いない。これまでの契約書や投資ルールでは人権・人道上の対応や平和への貢献が難しいことも分かってきた。企業は、戦時でも正しくビジネスを遂行する体制を構築する必要がある。

筆者:羽生田 慶介