【海外ドラマ最新情報】『マーベラス・ミセス・メイゼル』シーズン5にあの人が登場！

2022年4月28日(木)に国外で報じられた海外ドラマに関する最新ニュースをまとめてご紹介! 本日は、『マーベラス・ミセス・メイゼル』ファイナルとなるシーズン5に登場するキャストがわかったほか、Netflix『プリティ・スマート』がシーズン1で打ち切りとなることが判明。さらに、『ヤング・シェルドン』シーズン6からあの人がレギュラーに昇格することが明らかとなった。

【関連記事】【海外ドラマ最新情報】『The Boys/ザ・ボーイズ』スピンオフドラマの主演が降板に…

‘The Marvelous Mrs. Maisel’: Kelly Bishop Returns, Alfie Fuller & Jason Ralph Upped To Series Regulars, Seven More Cast https://t.co/3qLYMFZGem

- Deadline Hollywood (@DEADLINE) April 27, 2022