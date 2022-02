出産直前まで妊娠に気付かない女性のニュースはたびたび耳にするが、世の中には臨月になってもお腹が真っ平らという女性もいる。医師でさえ「今はいったい妊娠何か月?」と困惑するというオーストラリア在住の女性の話題を『The Daily Star』などが伝えた。

TikTokユーザー「ハリスさん一家(The Harris Family)」は、夫(24)、妻Aさん(31)、長男ジェイムシー君(Jamesy、4)、次男チェイス君(Chase、10か月)の4人家族だ。

Aさんはチェイス君を妊娠する3か月前の2020年、リリーちゃん(Lily)を死産で亡くしていたが、昨年に再び女の子を授かり、現在は妊娠31週である。

そんなAさんがチェイス君の妊娠時のお腹の動画をTikTokに投稿したところ、6日間で再生回数が650万回を超える反響があった。

Aさんは「妊娠しているけど、とてもセクシーだって感じるの!」と語り、妊娠18〜21週(オーストラリアでは妊娠5か月)から1か月毎の自身の写真を投稿、人々はパンパンに張った胸と臨月になっても真っ平らなお腹に注目した。

実はAさん、通常はおなか側に傾いた状態の子宮が生まれつき背中側に傾く「子宮後屈」で、妊娠してもお腹が目立たないという。

「健診のたびに医師が驚くのよ。『いったいいつまで小さいお腹のままなのだろう』とね」と語るAさん。母親も同じ症状だったそうで、「遺伝なのかもしれないわね」と笑う。ただ背中側に胎児がいるために腰痛が酷く、今回の妊娠ではあと2か月間、辛抱するしかないようだ。

臨月でも真っ平らなお腹の動画を見た人は「赤ちゃんが小さかったのでは?」と質問をしているが、Aさんは「チェイスは約2740グラムだったの」と返答。平均よりも少しだけ小さく生まれてはいるものの、低出生体重児ではないことを明かし「お腹は小さくても胎動は感じるのよ」と述べている。

なおAさんの動画には、次のようなコメントがあがった。

「そんな! これはあり得ない。」

「私は妊娠していないけど、あなたよりお腹が出ているわよ。」

「私も子宮後屈だけど、お腹は出ているわ。」

「出産日のお腹があんなに小さいなんて、赤ちゃんは窮屈ではないのかしら?」

「胸が大きくて、とてもセクシーだわ。」

「お腹ではなく、胸に赤ちゃんが入っているみたいよ。」

「私の友達もお腹が真っ平らで生理もあったから、出産するまで妊娠に気が付かなかったそうよ。」

「私も同じだったわ。産前休暇を取るのが大変だったの。」

「私は妊娠したら、大きなお腹になりたい。」

「赤ちゃんではなくブドウが入っているのでは?」

「マタニティ用の服が要らないわね。」

「産後の体型も気にしなくていいし、妊娠線もできなくて羨ましいわ。」

ちなみに少し前には、妊娠中の大きすぎるお腹が注目された女性2人を紹介した。1人は三つ子でお腹が前に突き出しており、もう1人は男児1人にもかかわらず、巨大なビーチボールを入れたかのようにパンパンだった。

画像は『The Harris Family 2022年2月6日付TikTok「GESSING GAME!」、2022年2月1日付TikTok「Well that was a flop!」、2022年2月3日付TikTok「Genetics or are we aliens??」、2022年2月7日付TikTok「Here to clear the air and answe any questions you may have!」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)