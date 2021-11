『私立探偵マグナム』シーズン2よりDVD特典映像を先行公開！『HAWAII FIVE-0』クイン役カトリーナ・ロー「マグナムの現場は緊張」

『ワイルド・スピード』×『HAWAII FIVE-0』のスタッフが贈る、ハワイの美しい大自然を背景に、赤いフェラーリを乗り回し難事件に体当たりで挑む『私立探偵マグナム』。そのシーズン2のレンタル開始を記念して、DVD-BOXの特典映像の一部が公開となった。

映画『ワイルド・スピード』シリーズのジャスティン・リンと、『HAWAII FIVE-0』のエリック・グッゲンハイムらが製作総指揮を務める『私立探偵マグナム』。シーズン2では、元MI6諜報部員のヒギンズ(パーディタ・ウィークス)が本格的に探偵調査に加わるほか、マグナム(ジェイ・ヘルナンデス)が住む大富豪のロビン・マスターズの邸宅が傭兵たちに襲撃されるなど、引き続き見逃せない展開が待っている。

今回公開された特典映像は、『HAWAII FIVE-0』とのクロスオーバーエピソードについて。



シーズン2の第12話「最悪の作戦」は、『HAWAII FIVE-0』ファイナルシーズンの第12話「探偵調査員あらわる」とのクロスオーバーエピソードとなっており、マグナムと仲間たちは壊滅の危機に陥った犯罪捜査班FIVE-0と合同捜査へ向かうことに。

監督もお互いのセットを行き来しながら、想定よりも早く7日間で撮り終えた撮影現場だったが、「2つの作品の同時撮影は俳優にも大仕事だった」とスタッフが証言。しかし、『HAWAII FIVE-0』でクイン・ルーを演じたカトリーナ・ローは、「マグナムの現場は緊張もしたが、クロスオーバーは楽しかった」と笑みを見せる。

カトリーナと共演シーンが多かったマグナムの仲間でビーチクラブを運営しているオーヴィル・"リック"・ライト役のザカリー・ナイトンは、「カトリーナ・ローとは息もピッタリだった」と述べる。さらに、リックがルーを仕事中にナンパするコミカルなシーンに象徴されるように、開放感がありリラックスした現場の雰囲気にFIVE-0のメンバーが驚き、"演じやすい"と本音も飛び出す。

また、「ヒギンズがマグナムの相棒になり、さらに終盤には彼女がマグナムの上司になる」とシーズン2の見どころの一つについて製作スタッフは語り、マグナム役のジェイ・ヘルナンデスは「ヒギンズを助けたくて結婚をもちかけたが、今はワクワクしている」と目を輝かせる。

一方、ヒギンズ役のパーディタ・ウィークスは、「台本を読んで驚いた。"何これ"」と思わず奇声を上げたという。第19話「七転び八起き」のウェディングドレス姿で美貌を披露したウィークスは「ウェディングドレスは楽しみだった」と本音を漏らし、それに阿吽の呼吸で相槌するヘルナンデス。しかし、結婚式を間近にしたシーンで、「ビビってる?俺と結婚したい?」と尋ねるマグナムに、「誰とも結婚したくない」と曖昧回答をするヒギンズや、「相棒を見捨てた」とインタビューで語るヘルナンデス。果たして、その真意とは!?

『私立探偵マグナム』シーズン2 商品情報

■11月10日(水)

・DVDレンタル開始 VOL.1〜5

■12月8日(水)

・DVDレンタル開始 VOL.6〜10

・DVD-BOX発売(税込9,680円)

※第12話「最悪の作戦」とのクロスオーバー・エピソード『HAWAII FIVE-0』ファイナル・シーズン第12話「探偵調査員あらわる」はDVDには収録されません。

発売・販売元:NBCユニバーサル・エンターテイメント

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『私立探偵マグナム』シーズン2 © 2019 CBS Studios Inc. and Universal Television LLC. All Rights Reserved.