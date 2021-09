名作映画「ゴジラ対ヘドラ」に登場する、ヘドラの飛行期をモチーフにした「ヘドラ卓上モップ」が誕生しました。

バンダイナムコグループ公式通販サイト・プレミアムバンダイにて、9月7日13時より予約受付がスタートしています。価格は税込3520円(送料・手数料別)です。

「ゴジラ対ヘドラ」は1971年に公開されたゴジラシリーズ11作目となる映画。当時日本を騒がせていた公害問題を真正面から問題提起した独特な作風は、ゴジラシリーズの中でも異色の作品としてファンからの支持を集めています。

作品に登場するのは隕石に付着していた鉱物生物ヘドリュウムが、ヘドロや汚染物質を吸収し怪獣化した公害怪獣「へドラ」。0.1ミリから60メートルまで成長進化した「へドラ」は成長進化昭和シリーズの敵怪獣の中でも屈指の強さを誇り、ゴジラが最も苦戦を強いられた怪獣の一つとしても知られています。

そんな「へドラ」が卓上モップになって登場。マイクロファイバーで作られたモップなので、デスクの上やキーボードの中の小さなホコリを「へドラ」のように、どんどん吸収してくれます。

上部には手を入れるためのポケットがついているため、持ちやすいのも特徴のひとつ。お掃除道具としてだけではなく、ぬいぐるみやインテリアとしても使えるアイテムになっています。

なお予約期間は9月7日13時〜準備数に達し次第終了。商品のお届けは12月を予定しているとのことです。

TM & (C) TOHO CO., LTD.

情報提供:サンスター文具株式会社