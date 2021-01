『SATC』続編にサマンサ役キム・キャトラルがいない理由

大人気ドラマ『SEX AND THE CITY』の長らく噂されていた新作製作が、ついに発表された。今回はかつてのように米HBOで放送されるのではなく、HBO Maxでの配信となる。しかし、メインキャストのうちサマンサ役のキム・キャトラルが出演しないことは当サイトでもお伝えした通り。その理由はキャスト同士の不仲にあると言われているが、これまでの経緯をご紹介しよう。

ニューヨークに住む4人の女性のライフスタイルを、女の本音たっぷりに描く『SATC』。主人公キャリー役にサラ・ジェシカ・パーカー、お嬢様タイプのシャーロット役にクリスティン・デイヴィス、毒舌家のミランダ役にシンシア・ニクソン、そして奔放なサマンサ役にキム・キャトラルが扮し、それぞれの持ち味と魅力が噛み合って、世界中で大ヒットした。

HBOで1998年から6シーズンにわたって放送された後、映画版も2008年、2010年に2本製作された。3本目の映画製作も予定されていたが、その頃にはキムとその他のキャストの不仲が公になっており、キムが出演を拒んだため、企画は頓挫していた。

キムと共演者の不仲説は、『SATC』放送当時から噂されていた。ブロードウェイ出身のサラ・ジェシカとシンシアは旧知の間柄であり、2人と同世代のクリスティンもすぐにその輪に加わったが、3人よりおよそ10歳上で既にスターとして知名度のあったキムは、最初から一線を画していた。

原作者キャンディス・ブシュネルの元マネージャーは、キムがコメディのセンスに優れており、主演のサラ・ジェシカを差し置いて自然と注目を集めてしまうことで、撮影現場に緊張が生まれたと証言している。その後、キムと友好な関係にあったクリエイターのダーレン・スターがシーズン2で番組を降りた後、キムの孤立が決定的になった。

シーズン5第3話の「恋愛に勝つ確率」でアトランティック・シティにおいてロケを行った際、サラ・ジェシカたち3人が同じ宿泊施設なのにキムだけが別の場所をあてがわれていたことがすっぱ抜かれ、ゴシップ好きの格好のネタに。そのように、シリーズ終盤にはキャスト間の不仲がたびたび騒がれるようになる。

全米での放送終了から4年後となる2008年には映画シリーズ1本目が公開されたが、キャストのギャラの金額差で揉めたり、キムがほかのキャストと一緒にランチを食べないといったことが報じられた。それでも2010年には2本目の映画が封切られ、3作目を待ち望む声も絶えなかったが、キャスト間の溝は深まりこそすれ埋まることはなかった。

2017年9月、サラ・ジェシカは「残念ながら映画3作目の可能性はないだろう」という声明を発表。同日、キムが出演の条件として自身が企画中の別のプロジェクトをプロデュースするよう要求していると英Daily Mailで報じられた。この記事の影響でキムのTwitterにはファンの怒りのコメントが殺到したが、キムは「私が要求したのはたった一つ、もう3作目はやりたくないということで、しかもそれは2016年のこと」と反論している。

その翌々日、母国イギリスのトーク番組に出演したキムは、共演者たちと連絡を取り合ってはいないと発言。「彼女たちと友人であったことは一度もない」として、自分が3作目に出る可能性はまったくないことを明言した。

その後、決定的な不和を招いた出来事が。翌2018年2月に弟クリスがカナダで鬱病のために自殺し、キムはファンや俳優仲間にプライバシーの尊重を求めた。その時、たとえ善意からだとしても弔意を表明したサラ・ジェシカにキレた彼女は、名指しで怒りのメッセージを投稿。「私はあなたの愛もサポートも必要ない」というコメントの中でサラ・ジェシカを「偽善者」と表し、「あなたは私の家族でもないし友人でもない。最後にもう一度だけ言うわ。いい子ちゃんイメージを保つためにうちの悲劇に首を突っ込まないで」と怒りをぶちまけた。

2019年8月、英Guardian紙のインタビューを受けたキムは、『SATC』は彼女にとって既に過去のことだとして、「私に嫌がらせばかりしないでとっとと別の役者を起用すればいいのに」と話している。

そのキムが主演する米FOXの新ドラマ『Filthy Rich(原題)』は、南部の上流階級の一族を描くソープドラマ。彼女の役柄は、夫を飛行機事故で失い、一家を束ねることになる女主人だ。ニュージーランド産ドラマのリメイクで、2020年9月から放送が始まったが、1シーズンでキャンセルされた。

そして2021年1月、キムを除く3人が出演する『SATC』のリミテッドシリーズ『And Just Like That...(原題)』製作がついに発表された。4人が勢揃いできなかったのは残念だが、これまでの経緯を考えれば無理もないだろう。50代を迎えたキャリーとシャーロットとミランダが果たしてこの十何年間どういう人生を生き、現在どう行動し、今後どういう方向に向かうのか...。一話あたり30分の全10話となる同作の撮影はニューヨークで今春開始予定。配信時期は現時点では不明だ。

Photo:

『SEX AND THE CITY』

© 98/04 CBS Paramount International Television

© 2008 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO ® and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.