『刑事コロンボ』ブルース・カービイが95歳で永眠

大人気ドラマ『刑事コロンボ』には主演のピーター・フォーク以外の主要キャストはほとんどいないことで知られるが、その中で比較的、深い印象を残していたブルース・カービイが1月24日、95歳で永遠の眠りについた。米Entertainment Weeklyほか複数のメディアが報じている。

1971年から2003年まで続いた『刑事コロンボ』は、コロンボ役のピーターが全68話に出演したものの、コロンボに特定の相棒や右腕的存在がいなかったこともあり、彼と並ぶようなメインキャストはいない。

