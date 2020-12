ブルース・リー原案のアクションドラマ『ウォリアー2：ザ・リベンジ』日本最速独占放送決定！

伝説のアクションスター、ブルース・リーが生前に書き遺していたとされる幻の原案を完全ドラマ化した『ウォリアー』のシーズン2、『ウォリアー2:ザ・リベンジ』が、2021年2月9日(火)よりBS10 スターチャンネルにて日本最速独占放送。最新予告編も解禁となった。



1960年代の人気ドラマ『グリーン・ホーネット』で主人公の相棒を演じ、一躍注目を浴びたブルースは、自らを主人公に据えた物語を考案するも、当時の世相からアジア人俳優が主人公のドラマは作ることができずに頓挫。その後も彼が温め続けていた原案を米HBOが完全ドラマ化したのが前作『ウォリアー』。

製作総指揮に『ワイルド・スピード』シリーズなどのジャスティン・リンや、ブルースの実娘シャノン・リーが参加。彼の遺志を継ぎ世界で活躍するアジア系のスタッフ&俳優が集結したアクションドラマだ。

再びホップ・ウェイ組に迎えられた主人公ア・サーム(アンドリュー・コージ)は、実姉マイ・リン(ダイアン・ドーン)率いる宿敵ロン・ジー組への復讐を心に誓う。チャイナタウンの覇権をめぐる血みどろの抗争が繰り広げられる中、白人優位社会の維持をもくろむ市長、警察、そしてアイルランド系労働者のリーダー、リアリーの一味は反撃のチャンスを虎視眈々と狙う。19世紀末のサンフランシスコを舞台に、欲望と裏切りが交錯する仁義なき戦いを描く、カンフー・アクション・シリーズ第2弾!

『ウォリアー2:ザ・リベンジ』独占日本初放送に先駆け、前シーズンの『ウォリアー』の第1話が2020年12月12日(土)19:45より無料放送! さらに12月31日(木)には「ブルース・リー特集」が先月に引き続き放送。そちらはブルースの出演作はもちろん、彼の伝記や、ハリウッド時代のブルース・リーが登場する『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・ハリウッド』が一挙放送となる。

■『ウォリアー2:ザ・リベンジ』(全10話)放送情報

BS10 スターチャンネル【STAR1】にて2021年2月9日(火)23:00より独占日本初放送

※2月7日(日)18:30より第1話先行無料放送

