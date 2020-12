ヒュー・グラント×ニコール・キッドマン共演の心理サスペンス『フレイザー家の秘密』が日本上陸

ヒュー・グラント&ニコール・キッドマンが初共演を果たし、『ゲーム・オブ・スローンズ』を抜きイギリスで最も視聴された話題の新作心理サスペンスドラマ『フレイザー家の秘密(原題:The Undoing)』が、2021年新春にスターチャンネルにて独占日本初放送となる。

全6話となる『フレイザー家の秘密』は、ジーン・ハンフ・コレリッツ著の「You Should Have Known」のドラマ化。『アリー my Love』で知られるデヴィッド・E・ケリーとニコール・キッドマンが、ゴールデン・グローブ賞やエミー賞を受賞した『ビッグ・リトル・ライズ』以来の再タッグ。舞台を西海岸からニューヨーク・マンハッタンへ移し、セレブライフを送る登場人物に降りかかる困難と彼らの心理をサスペンスタッチで描く。



マンハッタンで医師の夫ジョナサンと名門私立校に通う息ヘンリーとともに、幸せなセレブ生活を送る臨床心理士のグレイス。ある日、息子の学校に通う生徒の母親が殺害される痛ましい事件が起き、時を同じくして夫が姿を消す。それから夫にまつわるグレイスの知らなかった事実が次々と明らかになり、事件はニューヨーク中が注目する裁判へと発展。完璧だった彼女の人生が音を立てて崩壊していく...。

ニコールがグレイスを演じ、ヒュー・グラントは彼女の夫ジョナサンに扮する。二人の息子を演じるのは映画『サバービコン 仮面を被った街』『ワンダー 君は太陽』で演技力が高く評価され、最新作『ハニーボーイ』も話題となったノア・ジュープ。グレイスの父フランクリン・ラインハート役のドナルド・サザーランド(『アド・アストラ』)や、フレイザー家を執拗に捜査する刑事ジョー・メンドーザ役のエドガー・ラミレス(『アメリカン・クライム・ストーリー/ヴェルサーチ暗殺』)他、リリー・レイブ(『アメリカン・ホラー・ストーリー』)、ノーマ・ドゥメズウェニ(『メリー・ポピンズ リターンズ』)、マティルダ・デ・アンジェリス(『ゴッド・スピード・ユー!』)らが出演する。

全6話を監督したのは、『ナイト・マネジャー』でエミー賞監督賞を受賞したデンマーク出身の女性監督スサンネ・ビア。本作はイギリスではSkyで放送され、第1話は28日間で278万人が視聴し、『ゲーム・オブ・スローンズ』を抜きイギリスで最も視聴されたシリーズとなった。

『フレイザー家の秘密』放送情報

BS10 スターチャンネルにて(全6話)

字幕版:2021年1月27日(水)より 毎週水曜23:00ほか

※1月23日(土)19:45より第1話先行無料放送

(海外ドラマNAVI)

Photo:

『フレイザー家の秘密』(c)2021 Home Box Office, Inc. All Rights Reserved. HBO(R) and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc. All Rights Reserved.