飼い主さんの腕をジッと見つめる猫。

飛びかかるのかと思いきや、抱きつくのが大好きなのだそうです。

動画をご覧ください。

[動画を見る]

Cat Wants To Hug His Arm - YouTube



腕に飛びついたと思ったら……。



ひしっ。



離さないニャン!



ナデナデもするニャン!

いつもこんな感じで腕に抱きついてくるのだとか。声もかわいらしいですね。

ちなみに日本出身でYamadaという名前だそうです。