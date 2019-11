『ゲーム・オブ・スローンズ』のHBO製作、SFアクションドラマ「ウォッチメン」が2020年1月にBS10スターチャンネルにて独占日本初放送。

本作の舞台は、スーパーヒーローが存在するもうひとつの現代のアメリカ。黒衣を身に纏った女性スーパーヒーローを主人公に、様々なマスクを被ったヒーローや悪役たちが登場し、その苦悩と戦いを描くSFアクションドラマ。

主演は、『ビール・ストリートの恋人たち』にてアカデミー賞助演女優賞を獲得したレジーナ・キング。共演にジェレミー・アイアンズ、ルイス・ゴセット・Jr、ドン・ジョンソン、ヤーヤ・アブドゥル=マティーン二世、トム・マイソンらが名を連ねる。

11月22日(金)から24日(日)にかけ幕張メッセで開催される「東京コミコン2019」の「スカパー!」ブース内に共同出展される。会場では、来場者に「ウォッチメン」オリジナルグッズが配布されるほか、放送日など詳しい追加情報が発表される。

ドラマ「ウォッチメン」は2020年1月にBS10スターチャンネルにて独占日本初放送

(C)2019 Home Box Office, Inc. All rights reserved. HBO(R)and related channels and service marks are the property of Home Box Office, Inc.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド