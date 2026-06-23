【モデルプレス＝2026/06/23】元放送作家の鈴木おさむ氏が6月22日、自身のInstagramを更新。妻でお笑いトリオ・森三中の大島美幸と息子の思い出の写真を公開し反響を呼んでいる。【写真】妻は芸人 元放送作家「横顔そっくり」妻＆息子生まれたて11年前の姿◆鈴木おさむ氏、息子と妻の11年前の写真公開鈴木氏は「今日は2026年6月22日。息子・笑福の11回目の誕生日です」とつづり、写真を複数枚投稿。生まれたばかりの息子の写真と妻