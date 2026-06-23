鈴木おさむ氏、妻・大島美幸＆息子生まれたて11年前の写真が話題 出産時につけた「イッテQ！」から借りたヘルメットカメラも公開「貴重」「横顔そっくり」
【モデルプレス＝2026/06/23】元放送作家の鈴木おさむ氏が6月22日、自身のInstagramを更新。妻でお笑いトリオ・森三中の大島美幸と息子の思い出の写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】妻は芸人 元放送作家「横顔そっくり」妻＆息子生まれたて11年前の姿
鈴木氏は「今日は2026年6月22日。息子・笑福の11回目の誕生日です」とつづり、写真を複数枚投稿。生まれたばかりの息子の写真と妻の大島の写真を公開した。また鈴木氏は、番組でタレントらが使用するヘルメットカメラの写真を載せ、「これは妻が出産前に、『自分が出産する瞬間を、自分の目線で残したい』と強く希望して用意したものです。日本テレビのイッてQの皆さんが力を貸してくださり、出産予定日の10日ほど前に自宅へ届きました」と当時のエピソードを明かしている。生まれたばかりの貴重な瞬間をしっかりカメラで捉えたという鈴木氏は、「笑福には、好きなことをとことん広げながら生きていってほしいと思っています」などと家族への愛を語っている。
この投稿に「貴重な写真をありがとうございます」「横顔そっくり」「素敵なエピソードですね」「泣けてきました」「出産は本当に奇跡ですね」「これからも笑いの絶えない家族でありますように」など反響が寄せられている。
鈴木氏と大島は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】妻は芸人 元放送作家「横顔そっくり」妻＆息子生まれたて11年前の姿
◆鈴木おさむ氏、息子と妻の11年前の写真公開
鈴木氏は「今日は2026年6月22日。息子・笑福の11回目の誕生日です」とつづり、写真を複数枚投稿。生まれたばかりの息子の写真と妻の大島の写真を公開した。また鈴木氏は、番組でタレントらが使用するヘルメットカメラの写真を載せ、「これは妻が出産前に、『自分が出産する瞬間を、自分の目線で残したい』と強く希望して用意したものです。日本テレビのイッてQの皆さんが力を貸してくださり、出産予定日の10日ほど前に自宅へ届きました」と当時のエピソードを明かしている。生まれたばかりの貴重な瞬間をしっかりカメラで捉えたという鈴木氏は、「笑福には、好きなことをとことん広げながら生きていってほしいと思っています」などと家族への愛を語っている。
◆鈴木おさむ氏の投稿に反響
この投稿に「貴重な写真をありがとうございます」「横顔そっくり」「素敵なエピソードですね」「泣けてきました」「出産は本当に奇跡ですね」「これからも笑いの絶えない家族でありますように」など反響が寄せられている。
鈴木氏と大島は、2002年に結婚。2015年6月に第1子長男・笑福くんが誕生した。（modelpress編集部）
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