[6.14 W杯F組第1節 日本 - オランダ]日本代表の北中米W初戦。後半6分にオランダ代表に先制を許してしまったものの、12分にすぐさま追い付いた。前半はオランダに押し込まれる展開となりながらも、スコアレスで折り返した。しかし、後半6分、MFライアン・フラーフェンベルフが右サイドから送ったクロスをDFフィルヒル・ファン・ダイクにヘディングで決められ、オランダに先制を許してしまう。しかし、12分、MF久保建英からボ