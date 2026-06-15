日本がすぐさま同点に追い付く!! 中村敬斗が右足のシュートでネットを揺らす!!
[6.14 W杯F組第1節 日本 - オランダ]
日本代表の北中米W初戦。後半6分にオランダ代表に先制を許してしまったものの、12分にすぐさま追い付いた。
前半はオランダに押し込まれる展開となりながらも、スコアレスで折り返した。しかし、後半6分、MFライアン・フラーフェンベルフが右サイドから送ったクロスをDFフィルヒル・ファン・ダイクにヘディングで決められ、オランダに先制を許してしまう。
しかし、12分、MF久保建英からボールを受けたMF中村敬斗が右足のシュートでゴールネットを揺らし、日本が同点に追い付いた。
日本代表の北中米W初戦。後半6分にオランダ代表に先制を許してしまったものの、12分にすぐさま追い付いた。
前半はオランダに押し込まれる展開となりながらも、スコアレスで折り返した。しかし、後半6分、MFライアン・フラーフェンベルフが右サイドから送ったクロスをDFフィルヒル・ファン・ダイクにヘディングで決められ、オランダに先制を許してしまう。
しかし、12分、MF久保建英からボールを受けたMF中村敬斗が右足のシュートでゴールネットを揺らし、日本が同点に追い付いた。