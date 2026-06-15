元日本代表の本田圭佑がNHKが地上波で放送するワールドカップの日本代表対オランダ代表の解説を務めている。22年のカタール大会では、インターネットテレビの『ABEMA』で解説を務めた際に独特のフレーズを連発して話題を集めた本田は、今大会はグループリーグはNHKと日本テレビの地上波中継、決勝トーナメントに勝ち上がった際はNHKと、日本代表の全試合で解説を務めることが決まっている。どんな解説になるのか注目されたが