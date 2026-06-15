「11番ウザい」などオランダ選手の多くを番号呼び、飲水タイムには「これ何すか?」NHKで本田節連発
元日本代表の本田圭佑がNHKが地上波で放送するワールドカップの日本代表対オランダ代表の解説を務めている。
22年のカタール大会では、インターネットテレビの『ABEMA』で解説を務めた際に独特のフレーズを連発して話題を集めた本田は、今大会はグループリーグはNHKと日本テレビの地上波中継、決勝トーナメントに勝ち上がった際はNHKと、日本代表の全試合で解説を務めることが決まっている。
どんな解説になるのか注目されたが、試合が始まると変わらない本田節を連発。「11番(コーディ・ガクポ)がめっちゃウザいんですよ」と、オランダの多くの選手を番号で表現。ただDFフィルヒル・ファン・ダイクとMFフレンキー・デ・ヨングについては、知識があることを披露している。また飲水タイムのハイドレーションブレイクについて「これ何すか?」と話すなど、自由な発言を続けている。
SNSでも「本田の解説」がトレンドワードに上がっており、冷静な実況アナウンサーとの対比を評価する声などが多数みられる。
22年のカタール大会では、インターネットテレビの『ABEMA』で解説を務めた際に独特のフレーズを連発して話題を集めた本田は、今大会はグループリーグはNHKと日本テレビの地上波中継、決勝トーナメントに勝ち上がった際はNHKと、日本代表の全試合で解説を務めることが決まっている。
SNSでも「本田の解説」がトレンドワードに上がっており、冷静な実況アナウンサーとの対比を評価する声などが多数みられる。