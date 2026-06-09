今年2026年1月に熊本県･阿蘇中岳火口内で大破した遊覧ヘリの事故で、乗っていた3人と機体の引き上げが難航しています。この事故で、火口見学の中止が4か月あまりに及ぶ中、観光への影響を取材しました。■阿蘇山上ターミナルでは…阿蘇駅から観光客を運んでくる、中岳第一火口のバスターミナル。■飯田嘉太アナウンサー「火口行きのバスは、ヘリ墜落事故のため、4か月半が経った今も、終日運休となっています」