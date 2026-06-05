SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月4日、アメリカ国内の2つの発射場から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを相次いで打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星を合計53機、所定の軌道へ投入しました。スターリンク（Starlink）とは？4万機以上の衛星計画、天体観測への影響を解説それぞれの打ち上げに関する情報は以下の通りです。打ち上げ情報1：Falcon 9（Starlink Group 17-47）・ロケット：Falcon 9 Block 5・打ち上