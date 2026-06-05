スペースX、ファルコン9を相次いで打ち上げ　スターリンク衛星53機を軌道投入

SpaceX（スペースX）は日本時間2026年6月4日、アメリカ国内の2つの発射場から「Falcon 9（ファルコン9）」ロケットを相次いで打ち上げ、Starlink（スターリンク）衛星を合計53機、所定の軌道へ投入しました。

それぞれの打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報1：Falcon 9（Starlink Group 17-47）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月4日 0時40分

・発射場：ヴァンデンバーグ宇宙軍基地 SLC-4E（アメリカ）

・ペイロード：Starlink 24機（Starlink Group 17-47）

Spaceflight Nowによると、第1段ブースター（B1088）は今回が16回目の飛行で、これまでにSPHEREx、Transporter-12、NROL-126などのミッションに使用されてきました。打ち上げから約8分20秒後、第1段ブースターは太平洋上のドローン船「Of Course I Still Love You（OCISLY）」へのランディングに成功しています。

打ち上げ情報2：Falcon 9（Starlink Group 10-43）

・ロケット：Falcon 9 Block 5

・打ち上げ日時：日本時間 2026年6月4日 19時26分

・発射場：ケープカナベラル宇宙軍基地 SLC-40（アメリカ）

・ペイロード：Starlink 29機（Starlink Group 10-43）

Spaceflight Nowによると、第1段ブースター（B1090）は今回が12回目の飛行で、これまでにCrew-10、CRS-33、Bandwagon-3などのミッションに使用されてきました。打ち上げから約8分20秒後、第1段ブースターは大西洋上のドローン船「A Shortfall of Gravitas（ASOG）」へのランディングに成功しています。

スターリンクトレイン観測の参考

【外部サイト】Find Starlink（スターリンクトレイン予報）

Starlink衛星は、打ち上げ後しばらくの間、条件が合えば列車のように連なって移動する「スターリンクトレイン」として見えることがあります。観測する際は、予報サイトでお住まいの地域を指定し、通過時刻や方角、高度の目安を確認してください。

関連画像・映像

【▲ 第2世代スターリンク衛星「Starlink V2 Mini」（Credit: SpaceX）】

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

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