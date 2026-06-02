大ヒット曲「なごり雪」で知られるシンガーソングライターのイルカさんが、2日、沼津警察署の一日署長に任命され、交通安全や詐欺被害防止を呼びかけました。イルカさんは1975年に大ヒットした「なごり雪」が世代を超えて愛されているシンガソングライターです。音楽活動55周年コンサートを、9月、静岡･沼津市で開催することになり、その縁で、一日警察署長に任命されました。警察署長としての初仕事はボ