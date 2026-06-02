プロ野球・千葉ロッテマリーンズの本拠地「ＺＯＺＯマリンスタジアム」（千葉市美浜区）を巡り、スタジアム所有者の千葉市は２日、移転・新築する新スタジアムをドーム（屋内）型で整備する方針を発表した。２０３４年頃の開業を目指す。実現すれば、プロ野球のドーム球場は７か所目となる。市は昨年５月、完成から約３５年が経過して老朽化した現スタジアムを、約１キロ北に移転して建て替えると発表した。当初は屋根のない屋