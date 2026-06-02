2025年11月発売のamaran Ray 660cも対象製品に含まれる アガイ商事株式会社は、Aputure（アプチャー）社の「amaran（アマラン）」ブランド製品を対象とした「アーリーサマーキャンペーン」を6月1日（月）から6月30日（火）まで実施している。 期間中、amaranブランドのLEDライト本体などの対象製品を15～30%OFFの特別価格で販売する。 また、ライト本体にアクセサリーがサ&#