2025年11月発売のamaran Ray 660cも対象製品に含まれる

アガイ商事株式会社は、Aputure（アプチャー）社の「amaran（アマラン）」ブランド製品を対象とした「アーリーサマーキャンペーン」を6月1日（月）から6月30日（火）まで実施している。

期間中、amaranブランドのLEDライト本体などの対象製品を15～30%OFFの特別価格で販売する。

また、ライト本体にアクセサリーがサービスとして付属する「アクセサリーセット」も特別価格の対象となる。数量限定のため、規定の数量に達し次第終了する。

キャンペーン名

アーリーサマーキャンペーン

キャンペーン期間

2026年6月1日（月）～6月30日（火）

特別価格販売

Pano 60c kit（Charcoal / White）

2万6,400円→2万2,440円（15%OFF）

Pano 60c 2-Light Kit（Charcoal / White）

5万2,800円→4万4,880円（15%OFF）

Pano 120c kit（Charcoal / White）

4万5,100円→3万8,335円（15%OFF）

amaran Ace 25x（Charcoal / Silver）

1万1,880円→9,504円（20%OFF）

amaran Ace 25x（White / Pink / Green）

1万1,880円→8,316円（30%OFF）

amaran Ace 25x Kit（Charcoal / Silver）

1万6,280円→1万3,024円（20%OFF）

amaran Ace 25x Kit（White / Pink / Green）

1万6,280円→1万1,396円（30%OFF）

amaran Ace 25c（Charcoal / Silver）

1万7,050円→1万3,640円（20%OFF）

amaran Ace 25c（White / Pink / Green）

1万7,050円→1万1,935円（30%OFF）

amaran Ace 25c Kit（Charcoal / Silver）

2万1,780円→1万7,424円（20%OFF）

amaran Ace 25c Kit（White / Pink / Green）

2万1,780円→1万5,246円（30%OFF）

amaran Go（各色）

5,060円→4,048円（20%OFF）

amaran Light Dome 60

1万4,080円→1万1,968円（15%OFF）

amaran Light Dome 90

1万7,600円→1万4,960円（15%OFF）

amaran Light Box 45x45

1万2,100円→1万285円（15%OFF）

amaran Light Box 30×120

1万2,650円→1万753円（15%OFF）

amaran Light Box 60x90

1万4,080円→1万1,968円（15%OFF）

amaran Octa Dome 60

1万5,620円→1万3,277円（15%OFF）

amaran Octa Dome 90

1万7,600円→1万4,960円（15%OFF）

amaran Octa Dome 120

1万8,920円→1万6,082円（15%OFF）

amaran Lantern 65

1万3,200円→1万1,220円（15%OFF）

amaran Lantern 90

1万7,600円→1万4,960円（15%OFF）

アクセサリーセット特別価格販売

amaran Ray 60c

4万4,550円→3万7,675円（15.4%OFF）
付属品：amaran Peak 75

amaran Ray 120c

6万5,780円→5万4,890円（16.6%OFF）
付属品：amaran Peak、amaran Light Stand（2m）

amaran Ray 360c

13万5,850円→10万7,140円（21.1%OFF）
付属品：amaran Fresnel、amaran Spotlight SE 36° Lens Kit

amaran Ray 660c

15万1,800円→13万2,550円（12.7%OFF）
付属品：amaran Fresnel、amaran Light Dome 90

amaran Halo 300x

6万2,480円→5万5,440円（11.3%OFF）
付属品：amaran Light Dome 60

amaran Halo 600x

9万3,500円→8万4,700円（9.4%OFF）
付属品：amaran Light Dome 90

amaran Verge Charcoal / White

1万8,700円→1万2,540円（32.9%OFF）
付属品：amaran Base Stand

Spotlight SE 19° Lens Kit

7万840円→4万5,650円（35.6%OFF）
付属品：Spotlight SE Iris、Spotlight SE 36° Lens

Spotlight SE 36° Lens Kit

7万3,040円→4万5,650円（37.5%OFF）
付属品：Spotlight SE Iris、Spotlight SE 19° Lens

amaran Ray 120c

4万7,080円→4万1,800円（11.2%OFF）
付属品：amaran Light Stand (2m)

amaran Halo 60x

2万2,110円→1万9,580円（11.4%OFF）
付属品：amaran Mini Reflector

amaran Halo 100x

3万30円→2万7,500円（8.4%OFF）
付属品：amaran Mini Reflector

amaran Halo 200x

4万5,430円→4万700円（10.4%OFF）
付属品：amaran Reflector

amaran F22c

15万480円→13万5,520円（9.9%OFF）
付属品：amaran F22用ランタン

amaran F22x

12万890円→10万5,930円（12.4%OFF）
付属品：amaran F22用ランタン

amaran F21c

10万5,820円→9万3,610円（11.5%OFF）
付属品：amaran F21用ランタン

amaran F21x

7万5,030円→6万2,810円（16.3%OFF）
付属品：amaran F21用ランタン