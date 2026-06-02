キャンペーン：LEDライトamaranが対象の「アーリーサマーキャンペーン」 最大約37%OFF アクセサリーとのセットも
2025年11月発売のamaran Ray 660cも対象製品に含まれる
アガイ商事株式会社は、Aputure（アプチャー）社の「amaran（アマラン）」ブランド製品を対象とした「アーリーサマーキャンペーン」を6月1日（月）から6月30日（火）まで実施している。
期間中、amaranブランドのLEDライト本体などの対象製品を15～30%OFFの特別価格で販売する。
また、ライト本体にアクセサリーがサービスとして付属する「アクセサリーセット」も特別価格の対象となる。数量限定のため、規定の数量に達し次第終了する。
キャンペーン名
アーリーサマーキャンペーン
キャンペーン期間
2026年6月1日（月）～6月30日（火）
特別価格販売
Pano 60c kit（Charcoal / White）
2万6,400円→2万2,440円（15%OFF）
Pano 60c 2-Light Kit（Charcoal / White）
5万2,800円→4万4,880円（15%OFF）
Pano 120c kit（Charcoal / White）
4万5,100円→3万8,335円（15%OFF）
amaran Ace 25x（Charcoal / Silver）
1万1,880円→9,504円（20%OFF）
amaran Ace 25x（White / Pink / Green）
1万1,880円→8,316円（30%OFF）
amaran Ace 25x Kit（Charcoal / Silver）
1万6,280円→1万3,024円（20%OFF）
amaran Ace 25x Kit（White / Pink / Green）
1万6,280円→1万1,396円（30%OFF）
amaran Ace 25c（Charcoal / Silver）
1万7,050円→1万3,640円（20%OFF）
amaran Ace 25c（White / Pink / Green）
1万7,050円→1万1,935円（30%OFF）
amaran Ace 25c Kit（Charcoal / Silver）
2万1,780円→1万7,424円（20%OFF）
amaran Ace 25c Kit（White / Pink / Green）
2万1,780円→1万5,246円（30%OFF）
amaran Go（各色）
5,060円→4,048円（20%OFF）
amaran Light Dome 60
1万4,080円→1万1,968円（15%OFF）
amaran Light Dome 90
1万7,600円→1万4,960円（15%OFF）
amaran Light Box 45x45
1万2,100円→1万285円（15%OFF）
amaran Light Box 30×120
1万2,650円→1万753円（15%OFF）
amaran Light Box 60x90
1万4,080円→1万1,968円（15%OFF）
amaran Octa Dome 60
1万5,620円→1万3,277円（15%OFF）
amaran Octa Dome 90
1万7,600円→1万4,960円（15%OFF）
amaran Octa Dome 120
1万8,920円→1万6,082円（15%OFF）
amaran Lantern 65
1万3,200円→1万1,220円（15%OFF）
amaran Lantern 90
1万7,600円→1万4,960円（15%OFF）
アクセサリーセット特別価格販売
amaran Ray 60c
4万4,550円→3万7,675円（15.4%OFF）
付属品：amaran Peak 75
amaran Ray 120c
6万5,780円→5万4,890円（16.6%OFF）
付属品：amaran Peak、amaran Light Stand（2m）
amaran Ray 360c
13万5,850円→10万7,140円（21.1%OFF）
付属品：amaran Fresnel、amaran Spotlight SE 36° Lens Kit
amaran Ray 660c
15万1,800円→13万2,550円（12.7%OFF）
付属品：amaran Fresnel、amaran Light Dome 90
amaran Halo 300x
6万2,480円→5万5,440円（11.3%OFF）
付属品：amaran Light Dome 60
amaran Halo 600x
9万3,500円→8万4,700円（9.4%OFF）
付属品：amaran Light Dome 90
amaran Verge Charcoal / White
1万8,700円→1万2,540円（32.9%OFF）
付属品：amaran Base Stand
Spotlight SE 19° Lens Kit
7万840円→4万5,650円（35.6%OFF）
付属品：Spotlight SE Iris、Spotlight SE 36° Lens
Spotlight SE 36° Lens Kit
7万3,040円→4万5,650円（37.5%OFF）
付属品：Spotlight SE Iris、Spotlight SE 19° Lens
amaran Ray 120c
4万7,080円→4万1,800円（11.2%OFF）
付属品：amaran Light Stand (2m)
amaran Halo 60x
2万2,110円→1万9,580円（11.4%OFF）
付属品：amaran Mini Reflector
amaran Halo 100x
3万30円→2万7,500円（8.4%OFF）
付属品：amaran Mini Reflector
amaran Halo 200x
4万5,430円→4万700円（10.4%OFF）
付属品：amaran Reflector
amaran F22c
15万480円→13万5,520円（9.9%OFF）
付属品：amaran F22用ランタン
amaran F22x
12万890円→10万5,930円（12.4%OFF）
付属品：amaran F22用ランタン
amaran F21c
10万5,820円→9万3,610円（11.5%OFF）
付属品：amaran F21用ランタン
amaran F21x
7万5,030円→6万2,810円（16.3%OFF）
付属品：amaran F21用ランタン