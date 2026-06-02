小学１〜２年生にあたる「７歳」に対する交通安全の取り組みが広がっている。小学校入学で行動範囲が広くなり、事故に遭うケースが増えるため「魔の７歳」とも呼ばれる。専門家は「４〜７月に特に注意が必要だ。大人は子どもを守る行動を心がけ、子どもも自分を守る意識を持ってほしい」と警鐘を鳴らす。（立山芽衣）佐賀県、２７項目のチェックリスト警察庁によると、２０２５年に死傷した歩行者は３万９８７７人。うち７歳が