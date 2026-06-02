[THE GIANTS 2026]「すぐに良くなる楽な方法があればいいけど、プロ野球ってそんなに簡単じゃない。だからこそ楽しい」と、戸郷翔征（２６）は言う。初めて直面した出口の見えないスランプは試行錯誤の連続だったが、５月１９日のヤクルト戦で今季初勝利。トンネルを抜けたエースは、もがき、思い悩む日々から目を背けず、前向きな思考を貫くと決めている。昨季から続く不調を引きずり、今季は開幕二軍スタート。ジャイアンツ