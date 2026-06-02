人気ロックバンド「ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲ」の結成２０周年イヤーに密着した映画「ＳＵＰＥＲＢＥＡＶＥＲＬＩＶＥ＆ＤＯＣＵＭＥＮＴＡＲＹ―現在地―」が各地で公開されている。メンバーは直接制作には携わらず、試写で初めて映画を見た。バンドの楽曲を制作するギターの柳沢亮太が、これまでの足跡とバンドへの思いを語った。（宍戸将樹）映画を見て、「改めて２０年という月日の長さを実感した」と打ち明ける。「そ